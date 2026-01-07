Белгия готова да изпрати военни в Украйна, Италия - категорично против

Щом се постигне споразумение за мир, Белгия ще изпрати в Украйна военноморски и военновъздушни сили, както и представители на пехотата. Това обяви белгийският премиер Барт де Вевер след вчерашната среща на Коалицията на желаещите в Париж. Той уточни, че по отношение на пехотата се предвижда основно изпращането на инструктори за обучение на място на украинските военни. Де Вевер обаче отбеляза, че без подкрепата на САЩ разполагането на международни сили в Украйна би било невъзможно, посочват белгийски медии.

Де Вевер добави, че САЩ често променят мнението си, но постигнатите вчера договорености са залегнали в документ.

Барт де Вевер при пристигането си в Париж за срещата на Коалицията на желаещите. Снимка: Getty Images

На другия полюс е Италия, която категорично изключи нейни военни да бъдат разполагани в Украйна.

Още: Мироопазващият контингент в Украйна може да се окаже два-три пъти по-голям от предвиденото (ВИДЕО)

Решенията за подкрепа на Украйна ще бъдат взети само в съответствие с конституционните процедури. След срещата на Коалицията на желаещите, италианският премиер Джорджа Мелони заяви недвусмислено, че страната ѝ няма да изпраща свой контингент в Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност.

Италия многократно е подчертавала доброволния характер на разполагането на военни и това отново бе посочено и на сайта на италианското правителство след срещата в Париж вчера.

"Потвърждавайки подкрепата на Италия за сигурността на Украйна, в съответствие с това, което винаги е било така, премиерът Мелони повтори някои от основните разпоредби на позицията на италианското правителство относно гаранциите, по-специално изключването на използването на италиански войски на украинска територия", се казва в изявлението.

Само 1 от 10 украинци иска да ходи на избори преди прекратяване на огъня