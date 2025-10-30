Вътрешна рокада в Борисовата градина: Стана ясно кой ще замени Радослав Златков в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА реши кой ще наследи Радослав Златков на поста изпълнителен директор в клуба. Както е известно, вчера той хвърли оставка, която бе приета от шефовете на „армейците“. Очакваше се „червените“ да назначат нов човек за изпълнителен директор, но се оказа, че босовете в Борисовата градина са решили да направят вътрешна рокада. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Ангел Борисов ще наследи Радослав Златков

Според информациите ЦСКА няма да назначава нов изпълнителен директор след напускането на Златков. Вместо това неговият пост ще бъде зает от председателя на Съвета на директорите и основна движеща сила в инфраструктурните проекти на клуба – Ангел Борисов. Той е запознат в детайли със случващото се при „армейците“ и процесите в отбора, тъй като в края на август получи право да представлява „червените“ заедно и поотделно с Радослав Златков.

Вангел Вангелов ще ръководи спортно-техническите процеси в клуба

Назначението на Ангел Борисов за нов изпълнителен директор на ЦСКА не означава, че оперативно той ще бъде силният човек в клуба. Напротив – тези процеси ще продължат да бъдат ръководени от доскорошния президент на Ботев Враца Вангел Вангелов, който работи при „армейците“ от няколко месеца. Ангел Борисов пък ще остане встрани от общественото внимание и няма да участва в спортно-техническите решения на „червените“. Очаква се вътрешната рокада в ЦСКА да бъде обявена тези дни.

