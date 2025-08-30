Войната в Украйна:

Загорчич: Заслужавахме да спечелим повече от ЦСКА, дадохме точка на "армейците"

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич даде своето мнение след равенството между "белите" и ЦСКА в двубой от седмия кръг на Първа лига. Специалистът смята, че отборът му повече е заслужавал да спечели спрямо противника. Той отбеляза наивността, с която е допуснат вторият гол, дело на Сантиаго Годой. Заги изрази съжалението си, че "армейците" са си тръгнали с пункт от стадион "Александър Шаламанов".

"Имахме добри мачове, дори където загубихме. Днес най-много ме ядоса това, което направихме в самото начало на мача и през второто полувреме. Спадна ни концентрацията и позволихме на ЦСКА да си отиде от нашия стадион с една точка. Ние повече заслужавахме трите точки. Надявам се, че в следващия мач ще се получи", заяви Загорчич след равенството между ЦСКА и Славия.

"Преминаването между трима-четирима защитници без да си направил фал - не можем да си позволим толкова наивни голове. Тези грешки ще ги има. Това е един период, в който момчетата израстват. Продължаваме напред и си мислим за следващия мач. Надявам се, че по време на паузата ще наваксаме физически, за да бъдем по-свежи", допълни той.

"Позволихме на ЦСКА да се върне в резултата. После опитахме да направим нещо, но нещата не се получаваха. Тежко е, когато си в ролята на изоставащ. Срещу ЦСКА успяхме да се върнем и дори да поведем в резултата. Надявам се да имаме малко повече късмет в определени моменти. Тогава ще събираме повече точки", завърши Заги.

