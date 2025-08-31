Плевенчани отново блокираха пътя за София в протест за вода

За трета поредна неделя жители на Плевен излязоха на протест под мотото "Без вода няма живот". Този път недоволните граждани решиха да преминат към по-радикални действия и блокираха главния републикански път след село Ясен. Движението по него бе спряно и в двете посоки, като автомобилите се пропускаха периодично, за да не се образуват големи опашки.

Организаторите обясниха, че целта на блокадата е държавата най-сетне да обърне внимание на проблема с водоснабдяването в региона. Хората настояват за бързи и ефективни мерки, защото вече месеци наред живеят с ограничен достъп до вода. Още: Идва ли вода за Плевен и времето в началото на септември: Прогнозата заради дъжда днес

Автошествие

Този път протестът започна с автошествие, което премина през целия град. Десетки коли се включиха в колоната, която стигна до отсечката между Ясен и Долни Дъбник, където бе спряно движението към София. Според участниците, подобна форма на демонстрация е необходима, защото мирните събирания до момента не са довели до резултат.

Полицията създаде организация на място, за да се избегнат инциденти и напрежение. От МВР уточниха, че движението ще остане блокирано до 17 часа, като през определени интервали ще бъде отваряно, за да се пропускат автомобили. Още: "Много се краде": Депутат изнесе скандални факти за водата в Плевен

Протестиращите са категорични, че няма да спрат, докато властите не предложат конкретен план за решаване на кризата. "Без вода няма живот" е лозунгът, който все повече хора от Плевен повтарят с надеждата гласът им да бъде чут.