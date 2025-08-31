БОЕЦ обяви блокада на офиса на Пеевски: "Време е гражданите да се изправят срещу мафията"

Сдружение "БОЕЦ" обяви, че на 25 септември 2025 г. от 15:00 ч. ще проведе протест-блокада пред офиса на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и партията му. Акцията е насочена срещу "мафиотския властови център", както организацията нарича мястото, и има за цел отстраняването на мафията от властта.

Паралели със Сърбия

В позиция, публикувана в социалните мрежи, "БОЕЦ" посочва, че ситуацията в България силно напомня тази в Сърбия, където гражданските протести срещу управлението на Александър Вучич ескалират. Според организацията и в двете държави властта използва сходни механизми – полицейско насилие, провокатори и контролирани агитки, за да смачка общественото недоволство. Още: Изпитанията пред Пеевски и Борисов: Списък на трусовете, които идват за властта

"Властта в България е същата като в Сърбия — мафиотизирани, криминални групировки под кремълско влияние, завзели държавата и наложили корупцията и терора като модел на управление", се казва в позицията на "БОЕЦ".

Предупреждение за репресии

От организацията предупреждават, че в случай на масови протести у нас управляващите ще прибегнат до познати тактики – внедряване на провокатори, полицейско насилие, арести, заплахи и медийни атаки срещу протестиращите.

"БОЕЦ" твърдят, че вече имат опит в сблъсъците с подобни методи – от мутри без отличителни знаци до специализирани полицейски сили, които действат с провокации и сила срещу мирни граждани. Още: Румен Радев: Санкционирани за корупция от нашите партньори извършват чистка в ДАНС (ВИДЕО)

Акцията пред офиса на Пеевски е представена като първа стъпка в борбата срещу управляващата "мафия". Сдружението настоява за отстраняването от властта не само на Делян Пеевски и Бойко Борисов, но и на техните "марионетки" – сред които посочват и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, вътрешния министър Даниел Митов, председателят на КПКОНПИ Антон Славчев, предложението за шеф на ДАНС Деньо Денев и директора на НАП Румен Спецов.

"Свободата не може да ни бъде дадена даром – за нея трябва да се преборим и да платим цената", заявяват от "БОЕЦ". Те призовават всички граждани и организации, които споделят целите им, да се включат в протестите и да подкрепят твърдите действия срещу властта.