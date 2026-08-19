Войната в Иран::

Бронзовата Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига

19 август 2026, 13:00 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бронзовата Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига

Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика в Силязия (Полша). След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерсиалната атлетическа верига.

Надпреварата е на 23 август

Българката завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Маринова през 1998 година.

Александра Начева

Турнирът в Полша е на 23 август от 16:30 часа, а всички опити на Александра Начева ще бъдат излъчени в ефира на Max One.

ОЩЕ: Велико! Александра Начева донесе втори медал на България от Европейското по лека атлетика

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лека атлетика лека атлетика диамантена лига Европейско първенство по лека атлетика троен скок
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес