Бронзовата Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига

Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика в Силязия (Полша). След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерсиалната атлетическа верига.

Надпреварата е на 23 август

Българката завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Маринова през 1998 година.

Турнирът в Полша е на 23 август от 16:30 часа, а всички опити на Александра Начева ще бъдат излъчени в ефира на Max One.

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