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И Франция със сериозни обвинения към Иран

19 август 2026, 6:21 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
И Франция със сериозни обвинения към Иран

Франция обвини Иран в посегателство срещу двама френски дипломати. Френската държава не остана длъжна, като в отговор експулсира двама служители на посолството на Ислямската република в Париж, съобщи френското външно министерство, цитирано от ДПА. Иранските дипломати са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Франция до няколко дни, заяви френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро. Още: Франция не продава оръжия на Израел, но има две изключения

Персона нон-грата

Снимка: Getty images

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Преди около месец Баро каза, че двама френски дипломати са били задържани от иранските сили за сигурност за няколко часа. Единият от тях е бил също така и тормозен, добави той.

Френският външен министър определи инцидента като „изключително сериозен акт на заплаха“, който нарушава дипломатическия имунитет.

Двамата служители на френското посолство в Иран са отговаряли за програми в подкрепа на иранското гражданско общество, по-специално по отношение на артисти и изследователи.

В телефонен разговор с Баро иранският външен министър Абас Арагчи обяви действията на тези дипломати за неприемливи, наричайки ги "непрофесионални".

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Арагчи подчерта, че спазването на законите на приемащата страна и признатите принципи на дипломацията са необходими условия за продължаване на работата на чуждестранните мисии.

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Иран Франция персона нон грата война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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