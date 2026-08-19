Гаранция за розовото масло и помощ за 50 000 земеделци: Добри новини от Абровски (ВИДЕО)

Земеделският министър Пламен Абровски се похвали с две изключително важни решения на правителството, които са в много голяма подкрепа на българското земеделие. Едното е свързано с подпомагане на 50 000 земеделски производители, а другото с гаранция за произхода за българското розово масло, каквато доскоро не е имало Това стана ясно по време на брифинг след заседание на Министерски съвет.

Помощ за 50 000 земеделци

Първото решение касае осигуряването на 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" по така наречената иранска помощ.

"С това свое решение България може да нотифицира държавната помощ, с която българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година. Близо 50 хил. земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят своята конкурентоспособност", заяви Абровски.

Гаранция за българското розово масло

Второто прешение е осигуряването на половин милион евро по бюджета на БАБХ.

"До този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което се е създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални", каза още Абровски.

Със средствата до края на годината БАБХ ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло ще бъде истинско.

Предстои и ново законово изменение в Закона за розите, което ще даде българската държава да сертифицира и гарантира качеството и произхода на всяко едно розово масло. ОЩЕ: Най-тежката година: Добивът на маслодайна роза паднал наполовина, внасяме розово масло от чужбина