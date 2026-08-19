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НАТО в готовност и обеща отговор при заплаха за американски военни обекти в Европа

19 август 2026, 13:05 часа 812 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО в готовност и обеща отговор при заплаха за американски военни обекти в Европа

НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви говорител на НАТО по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. "Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представителят.

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По-рано днес в. "Файненшъл таймс" публикувана информация, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво". Британското издание се позовава на два "вътрешни източника, близки до режима" в Техеран.

Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран.

"Вътрешните източници" са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението.

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"По отношение на базата с Безмер, координирано с Министерство на отбраната сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва", каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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НАТО Военни бази Безмер война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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