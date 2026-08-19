Контрол на социалните мрежи и семейството като съюзник: Властта с мерки срещу агресията в училище (ВИДЕО)

"Агресията в училище е проблем, който е идентифициран от институциите, по който е работено, но за съжаление заради ниското доверие в институциите, заради разпиляността на различните програми - ставаме свидетели на такъв тип ужасяващи прояви сред малолетните и непълнолетните. Това каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев във връзка с прегледа на съществуващите програми и мерки за намаляване на агресията в българското училище.

От думите му стана ясно, че в следващите месеци ще бъдат обединени програмите в една целенасочена програма, като се предприемат и съвместни програми с МВР.

Според него основната клетка на обществото - българското семейство е в криза, както и всички институции, сред които и системата на българското училище.

Семейството като съюзник

"В следващите месеци и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. Ако българският учител, българското училище не срещне подкрепата от българското семейство, няма как училището да се справи с тези тежки проблеми", заяви проф. Вълчев.

Стана ясно, че има над 1500 действащи психолози в системата на предучилищното и училищното образование, над 800 педагогически специалисти, които да подпомагат проблемните деца и семейства.

По думите му е време да осъзнаем, че семейството заедно с училището са основните ядра, където трябва да се извършва възпитанието.

Време за себеизява

Наред с това министърът заяви, че ще се опитат да покажат и важността на извънкласните форми на работа, защото само със забрани не става. "Трябва да предоставим форми за себеизява на младите хора. Ще обърнем погледите си и към малко изпадналото от полезрението българско читалище", заяви проф. Вълчев. ОЩЕ: Заради детската престъпност и агресия: Премиерът Радев свика институциите

Преглед на законодателството

Междувременно стана ясно, че се подготвя нов Закон за противообществените прояви за малолетни и непълнолетни, като се обсъжда се възможността да се отвори Наказателния кодекс относно наказанията за малолетни и непълнолетни.

"Обществото и особено младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка в обществото", смята още Вълчев.

Социалните мрежи

Демерджиев обърна внимание, че правителството ще се съсредоточи върху контрол на социалните мрежи.

"Проблемът на едно такова ограничение е практически трудно приложимо. По-скоро към момента ще се насочим към контрол. Да въвеждаме ограничения, които всеки непълнолетен или малолетен може да заобиколи с три клика, е контрапродуктивно", смята още той. ОЩЕ: Демерджиев за агресията в мрежата: Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и компромиси