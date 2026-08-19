Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръцете (ВИДЕО)

"Обществото и особено младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка в обществото", каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев във връзка с прегледа на съществуващите програми и мерки за намаляване на агресията в българското училище. Мерките идват след убийство на Георги Кузев в Пловдив, който беше измъчван от група младежи, за които се появи информация, че изповядват неонацистка идеология.

Междувременно при акция на полицията и ДАНС в Пловдив бяха задържани 18 души. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Оказа се, че става дума за неонацистката група "Кръв и чест", а по-късно трима бяха привлечени като обвиняеми за неонацистката група. ОЩЕ: Удар срещу неонацистите: Трима с обвинения след акцията срещу "Кръв и чест" в Пловдив

Мерките на държавата

В следващите месеци ще бъдат обединени програмите в една целенасочена програма, като се предприемат и съвместни програми с МВР.

Междувременно стана ясно, че се подготвя нов Закон за противообществените прояви за малолетни и непълнолетни, като се обсъжда се възможността да се отвори Наказателния кодекс относно наказанията за малолетни и непълнолетни.

Семейството ще се разглежда като съюзник на държавата, а социалните мрежи ще бъдат контролирани. Същевременно на учениците ще се дават повече възможности за себеизява. Контрол на социалните мрежи и семейството като съюзник: Властта с мерки срещу агресията в училище (ВИДЕО)