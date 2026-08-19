Отворен ли е Ормуз? Липсата на отговор качи цената на петрола до най-високи месечни нива

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в началото на търговията в сряда, 19 август, като се покачиха за четвърти пореден ден на фона на несигурността относно доставките. Инвеститорите преценяват противоречивите съобщения от Техеран и Вашингтон относно това дали Ормузкият проток е отворен за кораби. Така фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха до 91,50 долара към момента на публикуване на материала, докато фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха ръст до 85,37 долара за барел.

И двата контракта затвориха във вторник на най-високите си нива от 24 юли насам, след като надеждите за мир между САЩ и Иран избледняха.

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Без надежда за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че не се водят преговори с Иран, и настоя, че проливът е отворен, опровергавайки твърдението на Иран, че този критично важен воден път остава затворен за корабоплаване.

В понеделник изтече срокът на временното споразумение за прекратяване на огъня и високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че страната му преминава към „изцяло настъпателна“ военна позиция поради дипломатическата безизходица, въпреки че във вторник нямаше съобщения за нови удари от нито една от страните.

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За да се избегне пролива Ормуз, иракското правителство одобри механизми за износ на иракски суров нефт чрез специализирани международни и местни компании и чрез множество износни канали, съобщи правителството във вторник. Договорите по новия механизъм ще бъдат с продължителност три месеца, считано от 1 септември, според изявление, публикувано след заседанието на кабинета.

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Ролята на Китай и САЩ

Междувременно два китайски корабни гиганта са преустановили преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток и пролива Баб ел-Мандеб на фона на конфликта в Близкия изток - вместо това натоварват петролни товари извън Персийския залив, казват трима мениджъри от сектора, компании за проследяване на танкери и корабен брокер, цитирани от CNBC.

В САЩ запасите от суров петрол и дестилати са спаднали, докато запасите от бензин са се повишили миналата седмица, съобщиха пазарни източници във вторник, позовавайки се на данни от Американския петролен институт.

Официалните данни за запасите от Американската администрация за енергийна информация се очакват днес, като анкетирани от Reuters анализатори очакват запасите от суров петрол да са спаднали с около 600 000 барела през седмицата, приключила на 14 август.

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