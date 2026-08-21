Бивш военен министър: Иран има техническите възможности да удари България

Иран има техническите възможности да удари и България, и Румъния. Такъв анализ направи Красимир Каракачанов, бивш военен министър и лидер на ВМРО.

"България и Румъния нямат необходимото ПВО. България няма своите възможности да се противопостави. Коментарите, че ще ни защитават съюзниците от Турция и от Гърция звучат несериозно. Въпросът е защо влизаш в един конфликт, който не е твой, още повече с държава, с която традиционно от десетилетия България поддържа нормални дипломатически, икономически отношения. Защо го правиш, какво печелиш? Аз не виждам до момента някаква полза за България. Напротив - рисковете всички ги виждаме", заяви той.

Каракачанов коментира и разполагането на американските самолети на българска територия.

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"Ако трябваше да се избира между "Безмер" и Летище София, естествено по-добрият вариант е някъде далеч от големи населени места, защото Аерогара София е буквално в рамките на града София, където живеят 2 милиона души. Рисковете при евентуална иранска атака за понасяне на невинни цивилни жертви са многократно по-големи, отколкото в Безмер. Разбира се, това не прави живота на жителите на Безмер по-малко ценен, отколкото живота на софиянци. Ако трябваше да избираме между двата варианта - разбира се, "Безмер" е по-правилно, защото в края на краищата това е военновъздушна база, на която е нормално да кацат военни самолети, и въобще не беше нормално да кацат военни самолети-цистерни, които участват в бойни действия срещу друга държава, с която ние сме в нормални отношения, на летище София", категоричен е той, предаде БНР.

Каракачанов заяви, че всяка една държава, която е във война, прави своите разчети с идеята да се противопостави на този, който я напада. Според него е много вероятно да е истина това, което излиза във "Файненшъл таймс".

"Няма американска база в Близкия изток, която да не е атакувана, ако от нея излитат самолети или се изстрелват ракети към Иран", заяви той и уточни, че това са държави, с някои от които Иран е имал съюзнически отношения или най-малкото добри отношения.

Източник: БГНЕС

Войната в Иран и войната в Украйна са свързани

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Според Каракачанов за американския президент Доналд Тръмп войната в Иран и резултатите от нея са фундаментално важни. Той обасни американската политика в момента с изборите в щатите през ноември.

"Ако той ги загуби, това означава, че това ще бъде политическо поражение за него. Европейците по-ясно или по-мъгливо са против тази война и не участваме в нея. Само че има още една война - в Украйна, където Европа като че ли някак си не успява да обърне мача. Тук Тръмп, както виждаме, е много гъвкав играч. Съвсем логично, в неговия стил е да каже - "Европа започва да се проваля в Украйна, Украйна няма необходимите ракети и въоръжения да се противопоставя успешно - ще ви дам ракетите, ама вие ще ме подкрепите срещу Иран". Тъй като Европа също е заложила и авторитета си, и икономиката си на карта с войната в Украйна, като нищо европейците може да обърнат позицията. Тогава вече ставаме реална цел. След като отпадне задръжката на Иран да атакува Европа, за да не я предизвика срещу себе си, при обръщане на политиката на Европа ние сме тотална цел. Пак възникна въпросът защо го правим, какво печелим или въобще трябва ли ни такова нещо", попита отново той.

Според него войната в Иран и войната в Украйна са свързани. "Това са два военни конфликта, чрез които се решава преразпределението на зоните на влияние в света", добави Каракачанов.

По думите му администрацията на Тръмп се е провалила в първоначалния си замисъл в Иран.

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"Когато Европа се самолиши от волята да бъде самостоятелен политически и икономически фактор, действително стигаме до едно положение, до което всъщност никой в света от големите фактори не те брои за фактор, с който трябва да разговаря, но самите европейци си го направиха това", смята той.