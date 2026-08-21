Here we go: Карлос Алкарас се завръща!

Испанският тенисист Карлос Алкарас обяви, че ще участва на Откритото първенство на САЩ, което започва следващата седмица. Той обяви завръщането си, като използва слогана "Here We Go". Тази фраза стана известна благодарение на италианския спортен журналист Фабрицио Романо, а постът на тенисиста е направен в партньорство със самия Романо. Алкарас не е играл от месец април насам поради контузия на китката.

Карлос Алкарас ще играе на Откритото първенство в САЩ

Заради тази контузия той пропусна "Уимбълдън" и "Ролан Гарос", където беше шампион от миналата година. Сега той ще защитава титлата си на турнира от Големия шлем в Ню Йорк. Испанецът първоначално се беше насочил към турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, където спечели миналата година, за завръщането си, но "реши да даде на китката си повече време за възстановяване". Ню Йорк е от особено значение за Алкарас. Той спечели първата си титла от Големия шлем там през 2022 година, превръщайки се в най-младия играч, достигнал номер 1 в световната ранглиста на АТП.

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HERE WE GO! 👋🏻🇺🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 20, 2026

Алкарас е №2 в света

Карлос Алкарас е под №2 в световната ранглиста, като пред него е италианецът Яник Синер. През последните седмици, заради липса на официална информацията за контузията на Алкарас, се понесоха доста притеснителни слухове. Главният медицински директор на Италианската федерация по тенис Джани Даниеле направи предположение, че проблемът на Алкарас може да не само физически, а и психически. Даниеле предизвика големи полемики с мнението си, като според него именно разади проблемите на испанеца извън корта, е спаднало и нивото му на корта.

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