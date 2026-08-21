"Който умре е загубеняк": Веруюто на Путинова Русия при 100 дни невиждана военна ярост (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Който умре е загубеняк – така говорят на фронта". Това заяви в ефир един от видните представители на Z-обществото Александър (Саша) Коц. Той е (военен) кореспондент на "Комсомолская правда". А думите му звучат като много точно описание накъде върви Русия заради решението на Владимир Путин да започне пълномащабна война с Украйна – в представите на Путин това трябваше да се специална военна операция с бърза победа за него, но вместо това се превърна във война на изтощение, вървяща вече пета година:

“Whoever dies is a loser!”: propagandist Alexander Kots voiced what he called the Russian army’s combat motto



This sounds less like an army slogan and more like a concise formula for how the Russian state treats the people it sends to the front. pic.twitter.com/vYMGHYvGzJ — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Най-видимият пример за тенденцията на срив на жизнения стандарт – липсата на горива за обикновените руснаци. Тя продължава да бъде онагледявана в купища видеа, публикувани в социалните мрежи – на първо място Телеграм. Обаче нагласата сред руснаците е "търпим" – ОЩЕ: Опашки и лимити при зареждане на бензиностанциите в Москва, тежко признание от върха на режима (ВИДЕО)

“We wait and endure.” Russians are stuck in massive lines at gas stations, wondering what’s going on



One of the world’s richest countries when it comes to natural resources — yet even something as basic as filling up your car has turned into an hours-long ordeal in this little… pic.twitter.com/I4gCIzNaYH — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Meanwhile, the fuel crisis continues in Moscow. pic.twitter.com/uILgddHCN7 — WarTranslated (@wartranslated) August 20, 2026

A Russian man can't believe the situation he has found himself in. pic.twitter.com/VbFuYgGGT0 — WarTranslated (@wartranslated) August 20, 2026

Най-важното – не изглежда това скоро да се промени. Защото поредната руска рафинерия гори след атака с украински далекобойни дронове, този път в Перм. Става въпрос за предприятие на "Лукойл". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува геолокализирани кадри, потвърждаващи новината. "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" е една от най-големите рафинерии в Русия. Тя преработва над 13 милиона тона петрол годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла – ОЩЕ: Украйна няма спирка: отново удари един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в Русия (ВИДЕО)

Не е важно на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле

Войната на Путин обаче нанася огромни щети и на Украйна – и те са видими. Последната масирана руска комбинирана въздушна атака го показа в пълна мяра – нанасяните от военната машина на Путин щети на живота и икономиката на Украйна са такива, че е абсолютно невероятно как тя все още издържа, дори и със западна помощ, която всъщност не е толкова интензивна, колкото би могла да бъде. Малък фрагмент с пример с видео от 20 август сутринта – поразена от руснаците петролна база в Киевска област, при това на фона на уточнение на ЕК, че ЕС ще подкрепя украинското земеделство, но чрез вече съществуващи механизми, включително субсидии за лихви по заеми по линия на Механизма за Украйна и програми за кредитиране на украински банки. Украйна поиска безвъзмездно 220 млн. евро европейска помощ за земеделците си, които понасят все по-големи щети заради руските атаки, а ЕС обмисля алтернативни маршрути за износ, тъй като руските бомбардировки продължават да пречат на корабоплаването в Черно море – ОЩЕ:

Украинското военно разузнаване прави сметка на база събрани данни, че Русия може да произвежда над 200 балистични и крилати ракети всеки месец. В резерв Руската федерация има над 600 противокорабни ракети "Оникс", над 450 ракети с морско базиране "Калибър", над 400 ракети С-400, около 130 балистични ракети "Искандер-М", над 120 свръхзвукови ракети "Циркон" и над 100 крилати ракети Х-101. Отделно са поне 50 свръхзвукови ракети "Кинжал" и около 50 балистични севернокорейски ракети КН-23, КН-24 и КН-30. КН-30 ("Хвасон"-11С) за пръв път се появява в руския арсенал сега, през това лято, според информацията на украинското военно разузнаване. Само през юли Русия е произвела 65 ракети "Искандер-М" и 87 Х-101.

Колкото до вчерашната руска въздушна атака срещу Киев, всъщност и вечерта, след унищожителната сутрин, е имало нова серия руски дронове, насочени към украинската столица. Отломки от свален руски дрон са паднали в бизнес центъра в Голосеевски район и са убили човек, съобщиха от украинската спешна служба. Украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерното си видеообръщение, че 90% от изстреляните руски крилати ракети са свалени, но ситуацията с балистичните ракети е далеч по-зле. Колко точно зле, той не уточни, но пак подчерта, че Украйна се нуждае от ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot, за да може да се защитава срещу балистичните ракети. Тази нощ украинските ВВС са свалили 107 руски далекобойни дрона от изстреляни общо 135 по цели в Украйна, като на 16 места е имало удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи – ОЩЕ: Убити, ранени и разрушения след нова масирана руска ракетна атака по Киев и Украйна (ВИДЕО)

The Russians also struck Kramatorsk today, destroying a supermarket there. pic.twitter.com/slnlaZjtFs — WarTranslated (@wartranslated) August 20, 2026

Zelensky said about 90% of Russian cruise missiles in the latest combined attack were intercepted, while defenses against ballistic missiles performed significantly worse. He said Ukraine needs more Patriot missiles and stressed that Kyiv is ready to buy them, not asking for… pic.twitter.com/fJ27NbbuF8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2026

Но Украйна не спира да отвръща. Двама видни руски представители на Z-обществото признаха, че руските чиновници и частни предприятия имат много нереалистични очаквания относно създаването на противовъздушна отбрана за стратегически и промишлени обекти в Русия, тъй като нито промишлените предприятия, нито руските сили са оборудвани достатъчно. Преди това, още един такъв руски канал ("Рибар") каза същото и то с акцент, че просто няма достатъчно покритие в Русия с антидрон мрежи - всичко това е изброено в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ са свалени 325 далекобойни украински дрона над руска територия. А Киев вече се стреми да постави самата Москва в нетърпими условия. The Atlantic публикува материал за един от украинските планове как да стане това – ПРОЧЕТЕТЕ: Украйна е имала уникален план срещу летищата в Москва, безпрецедентен в историята на войните

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 100 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 20 август е имало 238 бойни сблъсъка спрямо 234 на 19 август. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 52 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3077 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 40 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 821 FPV дрона, което е с около 360 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки са извършени в Покровското направление, което си остава най-трудният участък на фронта. Още 26 са регистрирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка и 2 откъм Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление). По 15 руски пехотни атаки е имало северно от Константиновка – съответно в Славянското и Купянското направление, а 16 са станали района на Гуляйполе, Запорожка област.

An epic failure on the front line — the Russian tricolor never made it up



Russian troops attempted to stage a symbolic flag-raising operation in the Vovchansk sector, but the propaganda victory shot never happened — Ukrainian forces struck the group carrying out the operation.… pic.twitter.com/7rP7zdEPU0 — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ именно за Гуляйполе и за западната част на Запорожка област – Ореховското направление. Той е категоричен, че западно от Гуляйполе на практика не се случва нищо – само 2,5-5,5 километра руски напредък след превземането на самото Гуляйполе, при това за период от над 2 месеца по оценката на Машовец. Според него, украинското настъпление в съседното Олександриевско направление е принудило руското командване да отклони свои части, с които иначе е възнамерявало да осъществи напредък от Гуляйполе на запад към Орехов.

За Орехов Машовец казва, че руснаците вече опитват фронтална атака от юг, след като по фланговете не успяват – пример за руския неуспех е Мала Токмачка и че селото още не е превзето от руската армия след над 4,5 години боеве. Но украинският военен експерт отчита, че фронталната атака е дала повече резултат – руски щурмови групи са стигнали югоизточните покрайнини на Орехов и северозападните покрайнини на Мала Токмачка. Засега те са малко, а пример за руска позиция е горичка близо до пътя и железопътната линия, свързващи Мала Токмачка с Орехов, казва Машовец, но предупреждава, че украинската армия явно няма достатъчно ресурс и не е успяла да ги елиминира т.е. може да се очаква още руски войници да опитат да се присъединят и да укрепят тези засега несигурни позиции.

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