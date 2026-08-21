Има задържан за отравянето на лешоядите в Стара планина

36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Акцията е проведена от служители на РУ – Карлово и Главна дирекция "Национална полиция". Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнания, съобщи БНТ.

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Разследването се води по досъдебно производство, под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата.

Припомняме, че мъртвите птици бяха открити преди няколко дни. 10 000 евро глоба и до 5 години лишаване от свобода се предвижда за причиняване на смърт на защитени видове.