Разкриха колко точно ще плати Левски за новото си попълнение и каква е ролята на Билал Бари

Ръководството на Левски е задействало откупната клауза на новия си футболист Акрам Бурас, за да осъществи така чакания трансфер в средата на терена. Тя е в размер на точно 300 000 евро. Информацията съобщават колегите от "Тема Спорт", според които "сините" ще дължат и 25% от бъдещ трансфер на халфа на вече бившия му клуб. Полузащитникът бе препоръчан на „Герена“ от бившия централен нападател на столичани Билал Бари. Неговият брат е и агент на Бурас.

Левски плаща 300 000 евро за Бурас

23-годишният алжирец пристигна у нас с полет през Истанбул, мина медицински прегледи, а след това подписа договор за 3 години. Той е юноша на местния ЕС Сетиф, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 година преминава в друг алжирски клуб – Белоуиздад, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола. През лятото на 2024 година отива в друг местен тим – МК Алжер, участва в 38 двубоя и отбелязва 4 попадения. Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години.

Акрам Бурас би трябвало да се намира в добра форма, защото доскоро бе част от националния отбор на Алжир, който участва в Купата на Африка. Той обаче така и не дебютира за мъжката селекция, защото имаше лека травма. 23-годишният халф е шестият нов на „Георги Аспарухов“ това лято. Преди него сините привлякоха вратаря Мартин Луков, централния защитник Никола Серафимов, офанзивните халфове Рилдо и Мазир Сула, както и фланговия нападател Радослав Кирилов.

