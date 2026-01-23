Звезда на Лудогорец: Предадохме се! Предстои ни финал

Звездата на Лудогорец Бърнард Текпетей заяви, че отборът е изглеждал все едно се е предал след инкасирания гол срещу Глазгоу Рейнджърс в Лига Европа. Разградчани изостанаха в резултата след статично положение в 33-ата минута. Текпетей влезе от пейката в 63-ата минута, но не успя да помогне за промяна в крайния изход от срещата. Той отбеляза още, че за Лудогорец предстои мач, който е като финал - домакинството на Ница идната седмица, което може да вкара тима в плейофите на Лига Европа.

Текпетей критикува реакцията на Лудогорец след инкасирания гол

"След като вкараха, изглеждаше, че все едно сме се предали. Във футбола не трябва да се предаваме, след като са ни вкарали. Трябва да следваме инструкциите на треньора и там да ни е целият фокус. Опитахме да се върнем в мача, но знаем, че трябва да работим още по-добре. Има още един мач в Лига Европа и трябва да се фокусираме изцяло върху него, за да спечелим", заяви Текпетей пред bTV.

"Те играят по два пъти на седмица, но и ние имахме добра предсезонна подготовка и се чувствахме уверени за този мач. Те бяха в по-добро състояние, защото имат повече мачове и са в по-добра форма в последно време, но това не е оправдание. Трябваше да се възползваме от този шанс, но това е играта - понякога губиш, понякога нямаш и късмет и не получаваш това, което искаш."

"За мача с Ница мога да ви кажа, че трябва да сме концентрирани на повече от 100%, защото това е като финал и трябва да го спечелим", завърши Текпетей.

