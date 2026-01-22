Студен душ за Лудогорец в Глазгоу! Плейофите в Лига Европа се изплъзват

14-кратният пореден шампион Лудогорец получи студен душ и буквално, и преносно по време на визитата си на Глазгоу Рейнджърс в Шотландия. Разградчани допуснаха болезнена загуба с 0:1 под дъжда на стадион "Айброкс" в среща от предпоследния 7-ми кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение отбеляза Диоманде Мохамед след заучено изпълнение на корнер през първата част. Домакините показаха по-агресивна и настоятелна игра, за да се преборят за първата си победа в турнира - видимо и от шестте жълти картона в мача срещу нула за "орлите". А загубата на Лудогорец остави тима извън топ 24 преди домакинството на Ница в последния кръг.

Глазгоу Рейнджърс надви Лудогорец за първа победа в Лига Европа

Рейнджърс започна по-активно срещата, като в 10-ата минута стигна и до първата чиста ситуация за гол. Халфът Раскин даде хубаво извеждащо подаване в наказателното поле за нападателя Шермити, който се озова сам срещу вратаря Хендрик Бонман. Нападателят на Рейнджърс имаше опция и да подаде на съотборник, но избра да стреля, а Бонман успя да блокира удара му. В атаката се допусна и груба грешка в защитната линия на Лудогорец, която остави Шермити в чисто положение, а не в засада.

Гол след корнер реши срещата на "Айброкс"

В 28-ата минута и Лудогорец създаде добра ситуация за гол, като Петър Станич получи топката на много изгодна позиция в наказателното поле, но ударът му бе спасен от вратаря Джак Бътланд. При ситуацията останаха и съмнения за засада, но не се наложи намесата на ВАР, тъй като не се стигна до гол. Малко след това отново Станич овладя на гърди на границата на наказателното поле, но придаде твърде много въртеливо движение на топката, която излезе в аут.

В 34-ата минута Рейнджърс излезе напред в резултата. Домакините направиха късо изпълнение на корнер, като успяха да изненадат отбраната на Лудогорец. Стигна се до разбъркване в наказателното поле, а накрая халфът Диоманде Мохамед успя да нанесе удар и да вкара във вратата на Бонман - 1:0! След почивката Лудогорец опита да покаже реакция, като в 60-ата минута Дерой Дуарте имаше добра възможност да вкара, но не се възползва.

В 72-ата минута Джейди Гасама нахлу опасно в наказателното поле на Лудогорец, но в последния момент бе спрян от футболист на разградчани. Четири минути по-късно 19-годишният Къртис от тима на Рейнджърс опита удар от дистанция, но Бонман изби в корнер. В 89-ата минута Лудогорец организира хубава атака, която завърши с удар на Кайо Видал, който обаче бе избит от Джак Бътланд в корнер. При последвалия ъглов удар стражът увисна и позволи топката да мине зад него, но нямаше кой от Лудогорец да нанесе удар.

Първа загуба за Хьогмо - Лудогорец се нуждае от победа срещу Ница

Загубата е четвърта за Лудогорец в турнира и първа за новия наставник Пер-Матиас Хьогмо. Тимът остава на 25-то място със 7 точки - на пункт зад 24-ия Селтик. За да влезе в плейофите за класиране за елиминационната фаза на Лига Европа, Лудогорец ще се нуждае от победа в последния си мач срещу Ница идната седмица. Французите, които подобно на Рейнджърс нямаха победа до момента в надпреварата, успяха да надвият Го Ахед Ийгълс с 3:1. Рейнджърс има 4 точки, а Ница - 3 точки. И двата тима нямат шансове за класиране в плейофите.

