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Юноша на Левски напусна "Герена" - ще подсили друг тим от Първа лига

19 юни 2026, 18:23 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI
Юноша на Левски напусна "Герена" - ще подсили друг тим от Първа лига

Ръководството на Левски осъществи пети изходящ трансфер от началото на летния прозорец. "Сините" официално обявиха раздялата си с млад талант, който е започнал кариерата си на "Герена". Става въпрос за Преслав Бачев, който точно се завърна от престой под наем в Дунав Русе. Той може да се похвали с 22 мача със синята фланелка и 2 гола. 20-годишният нападател ще продължи професионалния си път в Арда Кърджали

Левски обяви раздяла с млад талант

Юношата на Левски дебютира с първия отбор през 2022 година при победата с 2:1 като гост на Славия. Година по-късно той отбеляза и първото си попадение за "сините", което донесе успех с 1:0 над Ботев Враца на "Герена". След общо 8 години на "Герена", в които игра за юношеския, втория и първия състав на Левски, Бачев потегли към Враца, където подписа с Ботев. Той прекара един сезон под наем при "зелените лъвове", а след това се завърна в родния си град Русе за едносезонен престой в Дунав. Преди дни той се завърна в столицата, очевидно само за да прекрати договора си Левски.

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Преслав Бачев

Трансферите на Левски

Освен с Бачев, "сините" се разделиха с още четирима играчи. Става въпрос за Карлос Охене, Георги Костадинов, Марко Дуганджич и Рилдо. Междувременно на "Герена" се подсилиха с Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев, който също се завръща от престой под наем. През последните седмици се говореше, че Левски е набелязал нападателя на Локомотив Пловдив Жоел Цварц. Нидерландският нападател обаче пое в друга посока.

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Левски Арда Кърджали Преслав Бачев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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