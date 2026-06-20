Българският шампион следи юноша на Пари Сен Жермен, познат по родните терени

Усилената работа по лятната селекция на "Герена" продължава. До този момент Левски се подсили с Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев, като първите двама вече заблестяха със синята фланелка. Кусо отбеляза дебютния си гол и остави страхотно впечатление при победата с 4:0 над Академик Свищов в първата контрола на тима. Тази среща бе част от подготовката на "сините" за предстоящото им участие в предварителната фаза на Шампионска лига.

Левски иска да подсили защитата си

За шампионите предстои дълъг сезон, през който ще се опитат да защитят титлата си в Първа лига и да стигнат възможно най-далеч в евротурнирите. За тази цел Хулио Веласкес ще се нуждае от дълбочина в състава си и избор на всяка позиция. По тази причина мисълта, че Левски е приключил с трансферите е далеч от реалността. Сега ръководството на "сините" е насочило вниманието си към бившия футболист на Арда Кърджали - Фелик Ебоа Ебоа. Договорът му с кърджалии изтече в края на сезона, което отваря вратата за преминаване на "Герена" като свободен агент.

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Ебоа би се вписал добре в състава на Хулио Веласкес, който със сигурност се нуждае от подкрепление в защита. В момента испанският специалист не може да разчита на хърватина Стипе Вуликич, който получи контузия в края на миналия сезон и все още не е възстановен. В същото време бъдещето на Кристиан Макун на "Герена" продължава да бъде несигурно. Възможността защитникът да бъде продаден след първите мачове на "сините" в Шампионска лига не е изключена. Така Ебоа може да се окаже добро включване в състава, а това, че има опит по родните терени е огромен плюс.

Левски не е единственият клуб, който следи Ебоа. Според информация на азербайджанския журналист Фуад Алакбаров, местния Нефти Баку също ще се опита да привлече камерунския бранител в редиците си. 29-годишният играч е юноша на Пари Сен Жермен и има минути за втория тим на парижани. След като напуска френската столица, той подписва с Гинган, преди да премине в Арда. За "небесносините" защитникът има 66 мача и 5 гола.

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