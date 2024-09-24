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Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 27 октомври в 1 МИР - Благоевград

24 септември 2024, 10:56 часа • 202 прочитания
Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 27 октомври в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на БСП в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Георги Георгиев Михайлов

2. Емил Славчов Колевичин

3. Младен Стоименов Тимчев

4. Светлана Стефанова Шаренкова

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5. Богдан Емилов Боцев

6. Любен Илиев Милев

7. Максим Анри Илиев

8. Ина Божикова Бойчева

9. Димитър Георгиев Юнчов

10. Александър Борисов Сливков

11. Милко Щилянов Сиркьов

12. Валери Крумов Миленков

13. Исмет Кязимов Ходжов

14. Георги Иванов Мишев

15. Владимир Иванов Баряков

16. Пламен Спасов Ботев

17. Лъчезар Емилов Кобуров

18. Венцислав Илиев Шунгаров

19. Кирил Пецев Пецев

20. Славчо Иванов Попов

21. Костадин Красимиров Харисков

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2024
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