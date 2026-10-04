Василев: Управляващите сами се уличиха в лъжа - след 5 месеца търсене на фактури, приеха числата на Теменужка Петкова

"Управляващите сами се уличиха в лъжа за числата в Бюджет 2025 и тежкото наследство." Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, бивш министър на финансите в няколко правителства, като добави, че "не вървят" извиненията на "Прогресивна България" с предходните управляващи за тежко наследство.

"Миналата седмица Министерският съвет прие отчета за изпълнението на Бюджет 2025. В него числата са абсолютно същите, каквито бяха представени на Евростат от Теменужка Петкова и кабинета "Желязков". Т.е. след 5 месеца търсене на фактури те приеха числата на Теменужка Петкова и ги изпращат към парламента и казват, че това е отчета за 2025 г. В този отчет са представени всички числа и одитите на Сметната палата на всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Този отчет го предложи финансовият министър Гълъб Донев, а под ръководството на Румен Радев МС го прие и изпрати към парламента. ... Ако чакат ревизия, защо пращат отчета към Народното събрание? Като се приемат числата за 2025 г., това става основата за Бюджет 2026 и 2027 г. Т.е. това, което управляващите планират за бюджета за 2027 г., се базира на числата, които са били направени от кабинета "Желязков".

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По думите му има и друг показател, който показва, че няма тежко наследство от предишни управляващи:

"Дефицитът по предварителните данни към края на септември е 2,8%, като не е включено в него последното плащане, което чакаме от ЕК, което е от 1,8 млрд. евро. парите вече са разплатени към фирмите, но още не сме ги получили от Европа. Ако това се коригира, спадаме на дефицит от порядъка на 1,5% към края на септември. За да стигне дефицитът до заложения в Бюджет 2026 5,7% дефицит, това са 4% от БВП допълнително, горе-долу, това са почти 5 млрд. евро дефицит, извън нормалните плащания, които са се случвали миналата година по това време, а те не бяха малко, защото кабинетът "Желязков" беше заложил едни сериозни плащания, които да минат с постановления и т.н. Това да стане, означава, че правителството на Радев ще харчи като луд с картечница. Ако ще похарчат толкова много пари до края на годината, а след това да казват, че няма пари за вдигане на доходите на хората и за минимална заплата и трябва да се сложи данък върху ваучерите. ... Не е ясно за какво ще се изхарчат тези толкова много пари".

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Според Асен Василев, ако не се възстанови програмата за таван за бизнеса на цената на електроенергията, това ще доведе до срив на икономиката и много сериозен инфлационен натиск.

Във връзка с намерението за въвеждане на данък "свръхпечалба", той заяви, че такова нещо няма, а има печалба:

"Ако правителството е решило да сменя данък "печалба", трябва да се мисли къде, какво и по какъв начин искат да правят. ... Това, което се опитва да направи правителството, няма да даде ефект, но е опит за допълнителен тормоз, отколкото опит за нещо, което ще донесе допълнителни приходи в хазната. ...Така - от днес за утре - става бизнес климатът много непредвидим за инвеститорите - и български, и чуждестранни".

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