Модрич след 0:7 от Англия: "От 20 години играя за Хърватия, за първи път изпитвам срам"

Англия поднесе една от най-големите изненади в Лигата на нациите, като разгроми Хърватия със 7:0. "Шахматистите" започнаха добре кампанията си с победа над Чехия, но впоследствие загубиха от Испания с 1:4, а после дойде и разгрома от Англия. Капитанът на "ватрените" Лука Модрич заяви след мача, че за 20 години, в които е част от националния отбор, за пръв път изпитва срам. Той подчерта липсата на мотивация.

Лука Модрич: "За първи път чувствам срам след мач"

Ето какво каза Лука Модрич: "Трудно е да се намери обяснение за подобно представяне без дуели, фаулове, агресивност, сплотеност... Тук съм от 20 години, но за първи път чувствам срам след мач. Можеш да загубиш или да играеш срещу противник, който е по-добър - и те са точно такива в момента. Но във всеки случай, загубата по този начин и пропиляването на репутацията, която сме изградили през годините, е неприемливо. Не можеш да играеш футбол така. Не можеш да играеш с двама играчи по-малко, не можеш да играеш така, а ние изглеждахме сякаш имаме 4-5 играчи по-малко. Катастрофална вечер".

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Хърватия загуби последните си два мача

Хърватия, която на световните първенства през 2018 и 2022 взе съответно сребърен и бронзов медал, отпадна от Мондиал 2026 още на 1/16-финалите, след като загуби с 1:2 от Португалия. В Лигата на нациите "ватрените" започнаха с успех с 2:1 срещу Чехия, но загубиха с 1:4 от Испания и с 0:7 от Англия. За тях следва домакинство на Испания, което ще се проведе на 6 октомври. След това гостуват на Англия на 12 ноември.

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