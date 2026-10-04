Пловдив изпраща Илиян Филипов в последния му път на 7 октомври

Поклонението пред бизнесмена и собственик на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов ще се състои на 7 октомври от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе. Това съобщиха от транспортната компания PIMK, на която Филипов също беше собственик.

"С огромна болка и дълбока скръб съобщаваме, че дойде моментът, в който трябва да се сбогуваме с Илиян Филипов - човек, който остави ярка и незаличима следа, не само в сърцата на хората, които го познаваха, но и в историята на Пловдив и българския футбол", съобщиха от компанията във Facebook.

"След себе си оставя не просто име и биография, а спомени, дела, любов и вдъхновение. Оставя частица от себе си във всеки, когото е докоснал с думите, добротата и присъствието си", допълва се в съобщението.

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От PIMK канят всички, които желаят да се простят с Илиян Филипов, да бъдат с тях в този тежък момент. "Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич. Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си. Почивай в мир, Илиян Филипов! Ще ни липсваш".

Разследването на показното убийство на Филипов, който беше застрелян в Пловдив, продължава. Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица и евентуален поръчител.

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