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Гледат мярката на Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов

04 октомври 2026, 8:27 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ Nova
Гледат мярката на Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов

Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе днес искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения.

Според събраните до момента доказателства. Фаталната стрелба се случи на 30 септември 2026 г. около 01:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Мегеров е прострелял Филипов с огнестрелно оръжие, сочи обвинението. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали.

По досъдебното производство тече активно и всеобхватно разследване. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са ключови веществени доказателства, които са предадени за лабораторни изследвания и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за евентуална съпричастност на други лица към тежкото престъпление.

Припомняме, че след показното убийство на Илиян Филипов в Пловдив Мегеров напуснал местопрестъплението. В резултат на бързите оперативно-издирвателни действия на полицията, убиецът е локализиран и задържан при специализирана акция на територията на столицата София. Разследването продължава с разпити на свидетели и изясняване на точната хронология на събитията около фаталната нощ.

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Убийство Илиян Филипов Славчо Мегеров
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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