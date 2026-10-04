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Кандев за "Картофа": Знам как изглежда натискът, когато засегнеш силни интереси. Няма да отстъпя!

04 октомври 2026, 15:06 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Кандев за "Картофа": Знам как изглежда натискът, когато засегнеш силни интереси. Няма да отстъпя!

"През април ми казаха да се прибера. Предупредиха ме, че ще опитат да ми припишат неща, които не съм извършил. Дръзнах. Не се прибрах. И видяхме първа серия от калната поръчка. Днес човекът, чието име посочих тогава, е задържан от гръцките власти по европейска заповед за арест. И отново отправя измислени обвинения срещу мен. Предизборна кампания е, може да сте свикнали с тези неща. Но аз съм човек на реда и закона и очаквам фактите да бъдат установени там, където им е мястото - в съда. За клеветите срещу мен вече съм потърсил правата си по съдебен ред". Това написа в профила си в социалните мрежи кандидатът за вицепрезидент и билш главен секретар на МВР Георги Кандев във връзка със задържането на бизнесмена Юлиян Янков по прякор Картофа в Гърция.

"Знам как изглежда натискът, когато засегнеш силни интереси. Срещал съм го и преди. Тогава не отстъпих. Няма да отстъпя и сега. Ще продължа да избирам закона и държавността в институциите пред страха. Натискът няма да промени това", обявява още той.

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Иначе от пресцентъра на кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев подчертаха, че във връзка с разпространената днес информация за задържането в Гърция на Юлиян Янков по европейска заповед за арест и отправените от него твърдения срещу кандидата за вицепрезидент Кандев, той вече е предприел действия за защита на правата и името си по установения от закона ред - образувано е дело за клевета.

"Именно съдът и компетентните институции са мястото, на което фактите трябва да бъдат установени. Дали в България обвиненията ще се доказват с факти, или ще се използват като инструмент за натиск зависи от всички нас, които избираме в каква държава искаме да живеем. Георги Кандев е избрал да отговори по единствения начин, който има значение - открито пред обществото и търсейки правата си по съдебен път.

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Кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев няма да бъде отклонена от подобни атаки. Нашата позиция остава последователна: върховенство на закона, независими и работещи за народа си институции и еднакви правила за всички. Георги Кандев няма да се откаже от правото си да защитава името си. Нито ще се откаже от принципите и действията, заради които е влязъл в публичния живот", пишат още от пресцентъра на кандидатпрезидентската двойка.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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