Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов има финансови мотиви, не изключвам опит за самоубийство на извършителя

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов е резултат от „неуредени финансови отношения“, но начинът, по който е извършено, подсказва, че емоционалният елемент и личните отношения също са изиграли решаваща роля. Това заяви бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в предаването „Събуди се“ по NOVA.

„Личен мотив“ с много въпросителни

По думите на Цветанов, към настоящия момент МВР разполага с достатъчно доказателства, за да поддържа версията за задържания извършител, но работата по случая едва започва.

„Най-вероятната причина са неуредени финансови отношения, но тук въпросът е на каква основа са – дали са свързани с престъпна дейност и капитали, които не са отчетени по надлежния ред“, коментира Цветанов.

Той не изключи и хипотезата за любовен триъгълник, предвид обстоятелствата около личния живот на Филипов. Според него обаче, бързината, с която е заловен извършителят Стоян Нагеров, е изненадваща и говори за допуснати от самия него множество грешки, провокирани от емоционален срив.

Опасност от прикриване на поръчители

Цветанов отправи сериозно предупреждение към разследващите органи. Според него съществува реален риск Нагеров да опита да сложи край на живота си в ареста.

„Трябва много да се внимава и да се осигури необходимата защита, защото не изключвам възможността той да потърси начини за самоубийство и по този начин да приключи цялото разследване на повода и мотивите“, предупреди бившият министър. Той допълни, че ако зад покушението стои поръчител, самоубийството на прекия извършител би било най-удобният сценарий за замесените лица.

Критика към системата

Попитан как е възможно човек с толкова богато криминално досие като Нагеров да бъде на свобода, Цветанов беше остър към съдебната система:

„Правораздаването в България винаги е повече в услуга на сериозните криминални престъпници. Те имат възможност за добри адвокати, шиканират процеса и се възползват от вратичките в закона.“

Той припомни, че лично е участвал в акции по задържането на Нагеров още през 2013 г., но по-късно съдебните решения са допуснали той отново да се върне на свобода и да продължи с криминалните си прояви.

„Правораздаването в България винаги е повече в услуга на сериозните криминални престъпници. Тежестта на наказанието трябва да бъде толкова голяма, че обществото да бъде спокойно, че няма да има такъв рецидив“, завърши Цветанов в ефира на NOVA.

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