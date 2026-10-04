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Криминалистът Ботьо Ботев: Екзекуцията на Илиян Филипов е планирана „очи в очи“

04 октомври 2026, 10:08 часа 966 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Криминалистът Ботьо Ботев: Екзекуцията на Илиян Филипов е планирана „очи в очи“

Топкриминалистът Ботьо Ботев коментира оред бТВ разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Според него при подобно тежко престъпление още в първите часове трябва да се използват всички възможности за събиране на информация – свидетели, видеозаписи и съдействие от граждани.

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Ботев подчерта, че директорът на ОДМВР-Пловдив е действал професионално, но му е направило впечатление, че полицията не е потърсила по-широко съдействие от обществеността. По думите му това може да означава, че още в началото разследващите са имали определена насока.

Криминалистът коментира и информацията, че изстрелът е произведен от близко разстояние. Според него това може да говори за предварително търсен контакт между жертвата и извършителя.

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Ботев отхвърли тезата, че убийството е знак за връщане на „мутренските времена“ от 90-те години. Той коментира и неразкритите убийства на Мартин Божанов – Нотариуса и Алексей Петров, като заяви, че по тези случаи според него са допуснати пропуски при първоначалното събиране и оценяване на информацията.

За убийството на Алексей Петров Ботев смята, че е имало целенасочена дейност за отстраняването му, но отказа да разкрие собствената си версия за извършителите и поръчителите.

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