"Защо българското общество трябваше да бъде измамено?": Какво всъщност дадохме на Гърция в замяна на цар Самуил (СНИМКИ)

Историкът и общественик Горан Благоев сподели анализ, в който твърди, че при размяната на останките на цар Самуил от Гърция срещу ценни експонати от българска страна, всъщност сме предали на Солун едни от най-ценните експонати, които навремето наши учени са спасили от Северна Гърция. По негови думи след това тези артефакти са реставрирани и проучени от български учени, обиколили са на изложба няколко световни музея, също и върху тези експонати с гръцки букви има изписани българските имена на дарителите.

"Но не в това е проблемът. Проблемът е, че българската държава в лицето на правителството и на подопечната им директорка на НИМ Бони Петрунова подло скриха истината - излъгаха като дърти... (вие си знаете). Давали сме били на Гърция неща от хранилищата на НИМ, от тях сме имали много и не били ценни за нас. Тия хора или са тотално некомпетентни, особено директорката на НИМ, или са изпечени лъжци. На приказките им може да се върже екзалтираната маса, но не и хора, които са проучвали тези ценности и не и хора като мен, които са ги снимали неведнъж и се разказвали за тях. Очевидно не е имало друг начин, за да получим костите на цар Самуил. Гърците не искат какво да е, гърците искат най-доброто. Но защо българското общество трябваше да бъде измамено?", пише още Благоев в профила си в социалните мрежи.

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По думите на Благоев още в момента властта сътворява поредния скандал: "Никой от научната общност така и не разбра какво точно даваме на Гърция. Всъщност дадохме уникални експонати от експозицията на НИМ. А какво се случва в Гърция в момента - в медиите и социалните мрежи, по-добре да не знаете. Съвсем не е в наша полза. По БНТ даваха изобилно картина с върнатите ценности, но коментар нулев! Угоднически се мълчи в обществената телевизия. Бог да пази българите от техните управляващи и овладените обществени медии", пише още Благоев.

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