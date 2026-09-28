Отиде си прочут автор на криминални романи

Шотландският писател и сценарист Питър Мей почина на 74-годишна възраст, съобщи АФП. Той е издъхнал на 25 септември в лятната си къща в Южна Франция, уточнява шотландският национален всекидневник "The Scotsman". Мей е познат като автор на криминални романи, като трилогията за остров Луис, разположен в Атлантическия океан, северозападно от бреговете на континентална Шотландия, му носи редица награди за литература в Европа и Америка. Трилогията включва романите "Черната къща", "Човекът от остров Луис" и "Шахматните фигури". Сред книгите му са и романите "Ще те защитя", "Карантина", "Нощна порта", "Безмълвна смърт", "Зимен гроб".

'Irreplaceable' crime author Peter May dies in South of France https://t.co/CSgmwOk0kQ — The Scotsman (@TheScotsman) September 28, 2026

Творбите му са продадени в над 15 милиона екземпляра по целия свят. Неговият издател Джон Райли го нарече "незаменим" и каза, че ще го запомни с неговата "доброта, щедрост и изключително благороден дух".

Последният роман на Мей – "Island of the Dead", с който писателят планираше да сложи край на кариерата си, предстои да излезе от печат през януари 2027 г. Авторът планираше прощално турне в Шотландия и на остров Луис, което да съвпадне с премиерата на книгата.

Още за Питър Мей

Преди да публикува първия си роман – "The Reporter" – през 1976 г., когато е едва 26-годишен, Мей работи като журналист. След като BBC превръща книгата в сериал, той заменя журналистиката с телевизията. През следващите 15 години се утвърждава като успешен сценарист и продуцент на два емблематични сериала – Take the High Road и снимания на остров Луис сериал на гаелски език Machair. Именно по време на работата по Machair на терен се ражда дълбоката му любов към Хебридските острови, която впоследствие се превръща в основно вдъхновение и оставя ярък отпечатък върху цялото му творчество, предава БТА.

'One of the best': Best-selling writer Peter May dies aged 74. https://t.co/uPMVm7mCG3 — STV News (@STVNews) September 28, 2026

"Питър Мей беше един от най-популярните и обичани криминални автори на своето поколение", отбеляза Джон Райли, цитиран от "The Scotsman". "Питър Мей беше не просто един от най-големите майстори на криминалния роман, които някога сме имали. Той притежаваше дарбата да печели сърцата – както на милионите си читатели, така и на всеки, имал щастието да извърви част от пътя си с него. Неговата доброта, щедрост и изключително благороден дух, неговата вярност и неизчерпаема жажда за живот го превърнаха в човек, на когото хората не просто се възхищаваха, а истински обичаха. Загубата му е непрежалима."