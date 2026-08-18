Откриха нова индустриална зона в Бургас

Втората фаза на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ вече е напълно готова да посрещне мащабни инвестиции и нови производства. Днес със специална церемония бе открита новата част на индустриалната зона. „Тук преди 3 години беше блато. Една година го запълвахме, една година чакахме земята да слегне и направихме още един пласт. След това дойдоха машините, а на 1 октомври влезе техника да изгражда цялата тази инфраструктура. На 30 юни бяхме готови. За 9 месеца двете строителни компании свършиха наистина една много сериозна, сложна и тежка строителна дейност и им благодаря. Благодаря на всички институции, които помогнаха – на министерството, ръководство на НКИЗ, Областна управа, ВиК, EVN, РИОСВ и РЗИ. Опровергахме всички песимисти“, сподели кметът Димитър Николов.

„Най-лошо урбанизираната улица в Бургас бе ул. „Търговска“. В момента на нея функционират 24 компании и всеки ден се жалваха, че минават през дупки. Благодарение на тази програма освен, че изградихме тази нова индустриална зона, ремонтирахме и улица „Търговска“. Заповядайте инвеститори в Бургас, имаме прекрасна база!“, допълни още кметът Николов.

„За нас е важно да подкрепяме развитието на индустриалната инфраструктура и инвестиционния потенциал в България. Реализацията на този проект е важна не само за „Индустриален и логистичен парк - Бургас“, но и за развитието на икономиката на региона и страната. Изградената инфраструктура създава нови предпоставки за привличане на нови инвеститори, разширяване на съществуващия бизнес, създаване на нови възможности за икономически растеж и заетост. Ще продължим съвместната работа с местната власт и бизнеса, защото това води до реални проекти“, заяви изпълнителният директор на Национална компания „Индустриални зони“ Емилия Тодорова.

На церемонията присъстваха областният управител Дико Диков, председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев, зам.-кметовете Чанка Коралска и Станимир Апостолов, народни представители, общински съветници, представители на бизнеса и институциите.

Фаза 2 е разположена в промишлена зона „Юг-Запад“, в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка към ж.к. „Меден рудник“. За разлика от традиционните промишлени територии, новата зона е проектирана така, че да може да приема както малки и средни предприятия, така и по-големи, високотехнологични и екосъобразни производства.

Мащабният проект превърна територия от 600 декара в модерна индустриална зона с цялостно изградена инфраструктура и създава нови възможности за привличане на инвеститори, развитие на производства и разкриване на работни места.

Дължината на новоизградената и реконструирана улична мрежа в промишлената зона е над 5,350 километра, като уличната конструкция и настилка са оразмерени за „много тежко“ движение, обособено е и необходимото крайулично паркиране. Изградени са над 3,6 км. велосипедни алеи, 4,7 км. дъждовна канализация, 3,8 км. канализация за отвеждане на битови отпадъчни води, 3,3 км водопроводна мрежа, канално-помпена станция и БКТП. Новата техническа инфраструктура включва също и улично осветление, тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови мрежи и видео наблюдение.

Един от ключовите резултати е цялостното обновяване на улица „Търговска“, която обслужва над 30 компании в района. Преди ремонта тя беше в изключително лошо състояние, а днес е превърната в основен транспортен и инфраструктурен коридор, осигуряващ връзката на индустриалната зона с един от основните градски булеварди – „Захари Стоянов“.

Изградено е и локално пътно платно, успоредно на ул. „Тодор Александров“, което осигурява допълнителен и по-удобен достъп до промишлената зона след кръговото кръстовище на изхода за Созопол.

Инфраструктурата вече започва да привлича реални инвестиции. Към момента в зоната са привлечени 8 компании, като една от тях вече е започнала строителството на производствената си база, а останалите са на етап проектиране и подготовка на терените. Инвеститорски интерес има и към останалите 9 свободни парцела, с площ между 11 и 75 декара.

Проектът „Инвестиции в развитието на индустриален парк – Бургас“, Договор за инвестиция BG-RRP3.007-0004-C01, е реализиран от Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ се утвърждава като един от инструментите, чрез които Община Бургас провежда последователна политика за икономическо развитие и привличане на инвестиции. След успешното развитие на първата фаза, новата зона „Юг-Запад“ разширява значително капацитета на града да предлага готови терени и инфраструктура за инвеститори.