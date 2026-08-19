Бягство с касовия апарат: Нападнаха инспектори на НАП в Слънчев бряг

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са били подложени на физическа агресия при проверка в търговски обект в Слънчев бряг. Това съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов. Проверката е била извършена по сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение единият от служителите е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта.

Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

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При последвалата проверка на обекта са установени нарушения. "За нас е обяснимо това напрежение сред представители на сивия сектор, но е недопустимо това да прераства във физическа агресия", каза Узунов.

По цялото Черноморие НАП извършва засилен контрол, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение. Проверяват се различни видове търговски обекти – ресторанти, барове, магазини, павилиони и други. При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки.

Като пример Узунов посочи случай от Варненска област, при който след започване на наблюдение от НАП отчетените обороти са се увеличили между 100 и 400 пъти. По думите му подобно повишаване на оборотите се наблюдава и при обектите, поставени под наблюдение в Бургаска област. Проверките на приходната агенция по Черноморието продължават.

"При съмнение клиентите могат да задържат плащането, докато не се убедят, че издадената касова бележка е автентична", припомни още Христо Узнов, цитиран от БТА.