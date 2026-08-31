Гордост за Бургас и региона: Цанко Цанков постави нов рекорд в Ла Манша

9 часа и 21 минути. Толкова са били необходими на бургаския плувец Цанко Цанков, за да преодолее едно от най-тежките изпитания в плуването в открити води – протока Ла Манш. Зад официалното време стоят часове на борба с насрещни течения, силен вятър, хиляди отровни медузи, изтощение и болезнен финал върху скалистия френски бряг.

В моментите, когато физическото натоварване е било най-тежко, Цанков е намирал сили по един много личен начин – мислено се е връщал у дома. Представял си е Бургас, познатите улици на града и семейството си. Именно тези образи са му помагали да преминава през кризите и да продължава към отсрещния бряг.

Възможността за старт се появява на 23 август. Цанков е разполагал със „слот“ между 19 и 26 август, но заради сложната метеорологична обстановка само един 12-часов прозорец е позволявал опит за преплуване. Така в 8:30 часа сутринта той влиза във водите на Ла Манша.

Първите четири часа преминават според предварителния план. След това условията рязко се променят. Вятърът се усилва, появява се насрещно течение и всяко следващо загребване изисква все повече усилия.

Към изпитанието се добавя и неочакван противник. По маршрута си Цанков преминава през огромни полета от хиляди отровни медузи и получава стотици ужилвания, които оставят болезнени следи по тялото му.

Особено тежки се оказват последните около два километра. Силно насрещно течение със скорост приблизително 4 км/ч се противопоставя на движението му към френския бряг. След повече от девет часа във водата обаче отказването не е вариант. Изпитанието не приключва и с достигането на сушата. Според правилата плувецът трябва самостоятелно да излезе от водата, да се изкачи върху скалите и да вдигне ръце над главата си, за да бъде признат финалът.

След продължителното плуване в хоризонтално положение опитът на Цанков да се изправи предизвиква силно замайване. Той губи равновесие, пада върху скалите и получава порезни рани по двата крака. При втория опит успява да се изправи и да изпълни изискването за официален финал.

Хронометърът спира на 9 часа и 21 минути.

„9 часа и 21 минути в Ла Манша при толкова тежки условия е впечатляващо постижение. Цанко показа изключителна воля, а за нас е особена гордост, че именно мисълта за Бургас му е давала сили в най-трудните моменти“, каза Диана Саватева, зам.-кмет „Култура и вероизповедания“.

След Ла Манша Цанко Цанков вече гледа към следващата голяма цел. През 2027 година бургаският плувец планира да атакува протока Сугару в Япония – около 27 километра по права линия и едно от най-трудните изпитания в плуването в открити води.

Преди това в началото на 2027 г. му предстоят стартове в ледени води, сред които Европейското първенство и Световната купа по ледено плуване в полския град Гдиня.

Ла Манша вече е зад гърба му. А сред спомените от онези 9 часа и 21 минути остават не само вятърът, теченията и болката, но и мисълта за Бургас и най-близките хора – онази мислена точка на брега, към която Цанков се е връщал, когато е било най-трудно.