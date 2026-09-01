Арена "Бургас" с 2 сцени за "Евровизия"

България е готова с предложенията си за архитектурният план за Арена "Бургас" и сцената за "Евровизия". Проектът предвижда 2 сцени и 2 варианта за разпределение на публиката. Финалното решение обаче все още не е взето, защото се чака одобрение от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Две сцени, свързани с път помежду им – това е идеята за централното шоу. "Главната сцена има директен достъп до зоната зад кулисите. Към нея имаме втора сцена, както и разположена "Зелена стая" за участниците по време на самия концерт", разказва техническият директор на архитектурния екип Мартина Денкова пред Нова тв.

В залата ще е разположена и "Зелената стая" за делегациите, които са завършили своите изпълнения.

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Вариантите за разпределение на публиката

Два варианта предлагат архитектите за разположение на зрителите. Първият акцентира върху повече седящи места, които допълнително ще бъдат добавени, надхвърляйки сегашната бройка. Вторият залага на повече правостоящи места и преживяване тип дискотека - нивото на арената да е изцяло изпълнено с правостоящи фенове.

При първия вариант мястото ще има общ капацитет от 12 627 души, включително 10 107 седящи и 2520 правостоящи зрители. "Зелената стая" ще бъде разположена около сцената, в оформление, напомнящо за конкурсите през 2021 и 2022 г.

При втория вариант постоянното разположение на местата в залата ще бъде запазено - с 4297 седящи места и зона за 9200 правостоящи зрители. В този случай "Зелената стая" ще бъде разположена в задната част на залата, срещу сцената, пише eurovisionfun.

Източник: Getty Images

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За публиката ще бъде отворен централният вход на "Арена Бургас". Паркинг зоните ще бъдат използвани от екипите, а пресцентърът ще бъде извън залата, като е необходимо той да е с капацитет 300 човека. Ще има също така зони за фотографи, както и подиум за медийни изяви, коментира още Мартина Денкова.

За делегациите от Европа също е обособен отделен корпус. Той включва съблекални за всички участници в събитието, както и необходимите зони за отдих, гримьорни станции, зони за фризьорство, продуцентско и фото студио, зали за релакс, каза тя.

Предстои да бъдат изградени още елементи около залата като ресторант, складове, вторични зали за пресконференции и други обслужващи помещения.