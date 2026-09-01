Началник наказа подчинена с 200 клякания - жената е в болница

Жителка на Ханджоу, Китай, е била хоспитализирана, след като шефът ѝ я е принудил да прави стотици клякания, защото не е изпълнила работната си квота, съобщи South China Morning Post. 29-годишната Ян е получила работа като финансов консултант в компания, която помага на клиенти да кандидатстват за заеми. Работата ѝ е включвала основно телепродажби. Мениджърът ѝ е определил дневна квота за служителите: 200 обаждания, един препоръчан клиент и поне един потенциален клиент.

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Наказанието

Един работен ден Ян не е изпълнила изискванията на мениджъра си. След това той ѝ е предложил избор между глоба и физическо наказание: да плати 50 юана (6,4 евро) за всяко пропуснато обаждане или да прави клякания. Тя е избрала втория вариант, защото е нямала пари и се е страхувала да не загуби работата си.

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Ян е записала кляканията си на видео и го е изпратила на мениджъра си. Тя е изпълнявала упражненията в серии на различни места в офиса. След последните повторения Ян е имала трудности да се изправи на крака и не е могла да ходи правилно, тъй като изпитвала силна болка.

Жената е потърсила медицинска помощ само няколко дни по-късно, когато урината ѝ е потъмняла. В болницата Ян е диагностицирана с рабдомиолиза, опасно състояние, при което увредените мускули се разпадат и освобождават вещества в кръвта, които могат сериозно да увредят бъбреците.

Обезщетение

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Ян е похарчила приблизително 1400 юана (180 евро) за лечение. В крайна сметка е била принудена да напусне. Тя е поискала компанията да ѝ възстанови медицинските и пътни разходи и да ѝ изплати 15 000 юана (1900 евро) обезщетение.

Управителят е отказал да се съобрази и е предложил съдебни действия. По-късно той е признал пред репортери, че наказанието нарушава трудовото законодателство, но е заявил, че не смята инцидента за отговорност на компанията.

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Ян се е свързала с местната инспекция по труда, която е обещала да проведе разследване. Според китайското законодателство, отговорните за обида или физическо нападение над служители могат да прекарат в ареста до 15 дни.

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Снимки: Envato