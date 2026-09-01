Левски готви двоен удар на "Герена" - чакат се двама нови играчи

Левски работи по два входящи трансфера, научи Actualno.com. Сделките все още не са финализирани на 100%, но преговорите продължават и очакванията са в следващите дни на "Герена" да пристигнат двама нови футболисти. Клубът иска да подсили състава си в движение, след като вече си осигури участие в основната фаза на Лига Европа.

Левски работи по два входящи трансфера

Според наша информация, разговорите за двете потенциални попълнения са активни, като на този етап има още детайли за доуточняване. Именно затова трансферите все още не могат да бъдат определени като сигурни, но от "Герена" работят с нагласата да ги приключат в близките дни.

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Левски вече направи сериозна селекция през лятото. Клубът привлече Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Сержиньо, Хевертон и Марко Груич, като последният се присъедини към отбора в средата на август, а през миналия уикенд вкара гол с глава във вратата на Ботев Пловдив.

Паралелно с това "сините" се разделиха с някои футболисти. Сред официално потвърдените изходящи сделки е трансферът на Преслав Бачев в Арда, както и продажбата на Виктор Любенов. Вчера пък Левски преотстъпи защитника Стипе Вуликич на Септември до края на 2026 г.

Именно освобождаването на място в състава е важно за плановете на клуба, тъй като "сините" вече търсеха възможност да регистрират нови чуждестранни футболисти. Наскоро стана ясно, че Левски следи нигерийски защитник, който може да се окаже едно от двете нови попълнения в клуба.