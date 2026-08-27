Бургас изпраща последния уикенд на август с богата програма

Изпращаме последният уикенд на август с поредица от събития, изпълнени с емоции и добро настроение. Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания за жителите и гостите на града. На 28 август от 18:00 часа стартира седмото издание на международния музикално-танцов фестивал “Велека Фест”. Открита сцена “Охлюва” ще кипи от музика и традиции на различни страни и народи.

В 19:00 часа театър-лаборатория „Алма Алтер“ ще гостува в Бургас с авторския мюзикъл “Ян Бибиян”. Постановката предлага съвременна сценична интерпретация на любимия роман на Елин Пелин и е насочена към зрители от всички възрасти. Мюзикълът ще се проведе на алеята пред Летен театър Бургас.

В 20:00 часа един от най-ярките пианисти на съвременната класическа сцена гостува в Бургас в Културен дом НХК. В „Магията на рояла“ Александър Гиндин ще представи концерт, в който виртуозността, музикалната чувствителност и емоцията се преплитат в съвършена хармония.

На 29 август от 9:30 часа ще се проведе велотур “Вело Лято 2026”. Обиколката стартира от кулата на фаропазача, пристанище Бургас, ще премине през защитена местност “Пода” и ще завърши в Ченгене Скеле. Връщането ще се осъществи с корабче от Ченгене Скеле до Магазия 1.

Вечерта ви очаква голяма доза смях в комедията “За любовта... Мъжката версия”. „Мъжката версия… за любовта" е един изумително смешен и покъртително откровен разговор между четирима мъже за щастието, вълнението, ревността, алкохола, копнежите и всичко, което никога не посмяваме да изричаме, но страшно много ни вълнува. Събитието ще се проведе от 19:30 в Културен дом НХК.

На 29 и 30 август Бургас ще бъде част от ежегодната колоездачна обиколка на България. Международната колоездачна обиколка на България ще превърне пътищата на страната в арена на високи скорости и огромна издръжливост, където елитни колоездачи от целия свят ще премерят сили в тежки планински етапи и скоростни спринтове, борейки се с хъс за престижната жълта фланелка под бурните аплодисменти на публиката.

В неделя (30 август) от 19:00 неделното хорище се завръща на балюстрадата пред КЦ “Морско казино” , за да събере хората около българския фолклор и да покаже, че традициите могат да бъдат живи, споделени и естествена част от съвременния градски живот.

По същото време традиционният летен концерт на Андре Рийо от Маастрихт – „Vive Maastricht! 2026“, ще бъде излъчен ексклузивно на голям екран в Бургас. Новият концерт, заснет на емблематичния площад „Врайтхоф“ в родния град на световноизвестния цигулар.

Уикендът ще завърши с концерт на българската група “Молец”. Турнето “Там където…” акостира три години след последния им концерт в Бургас. Групата ще представи новия си албум “Параклис”. Билети ще откриете в Eventim и на каса Часовника.