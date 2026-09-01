Невиждана от 17 години катастрофа за руския петрол. Фон дер Лайен брои трилиони евро спестявания като икономически бензин за ЕС (ВИДЕО)

Русия намали официалната си прогноза за добив на петрол през 2026 година до 494,2 милиона тона (9,88 милиона барела на ден). Това представлява 17-годишно дъно, а причините за достигането му са свързаните с войната в Украйна (подпалена от руския диктатор Владимир Путин) забрани за износ, западни санкции и увеличаващите се щети от растящите като брой украински удари с дронове по руски рафинерии.

Съгласно новата официална руска прогноза, добивът на петрол в Русия ще остане под нивата от 2025 година поне до 2029 година, информира Reuters.

Междувременно, два супертанкера, превозващи саудитски суров петрол, бяха ударени от неизвестни снаряди при излизане от Ормузкия проток близо до Оман. Информацията е на компаните за управление на морския риск Marisks и Kpler. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност.

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ЕС има резерв за развитие

Според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в момента в ЕС има 10 трилиона евро спестявания, които са банкови депозити и не генерират нови средства - това са "спящи пари". Значителна част от европейските спестявания са инвестирани извън нашия континент (около 300 млрд. евро годишно съгласно Доклада на Марио Драги), добави тя.

"Сега Европа трябва да използва тези спестявания в полза на своите компании и това е целта на Съюза на спестяванията и инвестициите (Savings and Investments Union — SIU: Целта му е да има законодателни промени, които да направят по-привлекателно за държащите на банков депозит пари да ги инвестират). Поставихме на масата предложения относно секюритизацията, банковите и застрахователните инвестиции, интеграцията на нашите пазари и техния надзор. Заедно те могат да отключат до 470 милиарда евро допълнителни инвестиции", посочва Фон дер Лайен.

EU's von der Leyen:



€10 trillion of household savings is currently sitting in bank deposits, and a significant part of European savings is invested outside our continent.



Europe must now put these savings to work for its companies, and that is the goal of the Savings and… pic.twitter.com/CATwQJWAW2 — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

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