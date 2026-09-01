Екшън в Черна гора: Минал границата незаконно 8 пъти руснак уби трима души и се самоуби

Истински ешкън се е разиграл в Черна гора с участието на 30-годишният руски гражданин Михаил Шабунин. Той е убил трима души на стрелбището „Чешка збройовка“ край Даниловград, избягал с кола след престъплението, след което взел такси до Херцег Нови. Рано тази сутрин полицията го открила в гората над селището Топла. Когато полицията го обградила, той открил огън по тях и след това се самоубил. Никой от полицаите не е пострадал.

„Црногорске Виести“ публикува по-подробна реконструкция на нападението и нова информация за движението на Шабунин преди и след убийствата. Освен всичко друго, те посочват, че той не е имал пари да плати таксито, което е взел, за да избяга до Херцег Нови, така че шофьорът е взел паспорта и мобилния му телефон.

Убийствата

Директорът на полицейската дирекция Лазар Шчепанович заяви по-рано, че Шабунин е идвал на въпросното стрелбище и през предходните дни. В деня на нападението той първо е провел стрелба там, а след това е влязъл в сградата около 16:45 ч. Полицията публикува и негови снимки по време на претърсването. На една от снимките от стрелбището Шабунин се усмихва с шапка и светла тениска. Не е известно точно кога е направена снимката във връзка с убийствата.

Прекосил границата осем пъти за шест дни Публикувани са и нови подробности за движението на Шабунин преди престъплението. Според „Виести“, от 7 до 12 юли той е пресякъл черногорската държавна граница осем пъти.

Всеки път е пътувал с автобус. Първото регистрирано влизане е на 7 юли през граничния пункт Добраково, след което е влизал и излизал през пунктовете Ситница, Шчепан Поле и Враченовичи. Той е влязъл за последно в Черна гора на 12 юли през Враченовичи, също с автобус. Щепанович по-рано заяви, че Шабунин не е в полицейските досиета и че е пребивавал няколко пъти в Черна гора преди това. ОЩЕ: Официално: Черна гора въведе визи за руснаци, за да може по-бързо да влезе в ЕС