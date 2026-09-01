Да помогнем на Ружди в битката с болестта

Ружди е дете, което никога не е имало леко детство. Още от малък животът му е белязан от болници, операции, специални грижи и постоянен страх. Вместо безгрижни дни, игри и спокойствие, той познава болничните стаи, изследванията, системите и болката. В детска възраст Ружди преживява тежка операция заради некроза и перитонит. Премахната е голяма част от тънкото му черво и оттогава той живее със синдром на късото тънко черво.

Дъщеричката на загинал пилот има нужда от средства за лечение

Диагнозите

Освен това Ружди страда от аутизъм, а в момента се бори и с левкемия. Сега Ружди преминава през най-тежката си битка. Провежда сложно и продължително химиотерапевтично лечение в болница в Турция. Ден след ден тялото му трябва да издържа инфузии, тежки блокове химиотерапия, изследвания, контрол на кръвната картина и поддържащи терапии.

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Момчето има нужда от постоянни медицински грижи, специализирано лечение, подкрепа, строг хранителен режим и наблюдение. Всичко това е жизненоважно, но и финансово непосилно за семейството му.

Всяко дарение, всяко споделяне и всяка подкрепа са шанс за Ружди да продължи напред.

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