Войната в Украйна:

Кметът на Царево пред Actualno.com: Няма пострадали хора, разрушената инфраструктура е за милиони

03 октомври 2025, 13:52 часа 210 прочитания 0 коментара
Кметът на Царево пред Actualno.com: Няма пострадали хора, разрушената инфраструктура е за милиони

"Няма жертви и пострадали хора, общинските екипи са на терен, за да предотвратят човешки жертви. За съжаление има разрушена огромна общинска инфраструктура в града за над 40 млн. лв".  Това заяви кметът на Царево Марин Киров за наводненията по Южното Черноморие. Бедстващи и пострадали хора няма, но има евакуирани няколко семейства. Няма населени места без достъп, без медицинска грижа и без храна. Там, където има авария в електрозахранването, се отстранява, уточни кметът на Царево. 

Още: Обявиха частично бедствено положение в Царево, пътят към село Изгрев е подкопан

Каква е ситуацията?

Още: Заради обилните валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол: Задействаха BG-Alert

Киров обясни, че към момента е обявено бедствено положение на територията на цялата община. Рекордно количество дъжд се изсипа от 225 до 410 литра на квадратен метър само за 3 часа през нощта, посочи кметът. Той увери, че няма налесени места без достъп. "Всички обекти са здрави и са издържали на условията, но природата показа своята огромна сила - отново", добави Марин Киров.

Още: Кметът на Приморско пред Actualno.com: Ситуацията се нормализира, няма бедстващи хора

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От думите му стана ясно, че има пострадал местен бизнес, както и отнесена бензиностанция. Тепърва ще се изчсляват щетите и за бизнеса, коментира Марин Киров. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Царево Наводнение наводнения
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес