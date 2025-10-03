Кметът на Царево пред Actualno.com: Няма пострадали хора, разрушената инфраструктура е за милиони

"Няма жертви и пострадали хора, общинските екипи са на терен, за да предотвратят човешки жертви. За съжаление има разрушена огромна общинска инфраструктура в града за над 40 млн. лв". Това заяви кметът на Царево Марин Киров за наводненията по Южното Черноморие. Бедстващи и пострадали хора няма, но има евакуирани няколко семейства. Няма населени места без достъп, без медицинска грижа и без храна. Там, където има авария в електрозахранването, се отстранява, уточни кметът на Царево.

Каква е ситуацията?

Киров обясни, че към момента е обявено бедствено положение на територията на цялата община. Рекордно количество дъжд се изсипа от 225 до 410 литра на квадратен метър само за 3 часа през нощта, посочи кметът. Той увери, че няма налесени места без достъп. "Всички обекти са здрави и са издържали на условията, но природата показа своята огромна сила - отново", добави Марин Киров.

От думите му стана ясно, че има пострадал местен бизнес, както и отнесена бензиностанция. Тепърва ще се изчсляват щетите и за бизнеса, коментира Марин Киров.