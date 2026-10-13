На фона на ударите по кораби в Черно море: Бургас предлага "Евроселото" на "Евровизия" да е на пристанището

Въпреки атаките с дронове срещу кораби в Черно море, подготовката за "Евровизия 2027" в Бургас продължава. Новина дойде от Община Бургас, които обявиха, че предлагат емблематичното "Евросело" (Eurovillage) на конкурса да бъде разположено на пристанището.

Кметът на града Димитър Николов обави след среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, че общината предлага теренът на бившата Магазия 7 в пристанищен терминал "Бургас-изток 1" да е локация за изграждането на "Евроселото".

Николов посочи, че се работи по възможността зоната на бившата Магазия 7, която се намира в непосредствена близост до Зоната за обществен достъп, да бъде използвана за изграждането на "Евроселото".

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Избраната локация

"Говорихме за изискванията, на които трябва да отговаря теренът, а министърът пое ангажимент пространството съвсем скоро да бъде почистено и подготвено, за да може представителите на EBU да го разгледат и да одобрят локацията за изграждане на "Евроселото". Постигнахме пълна координация по темата с изграждането и достъпа от страната на ЖП гарата, Автогара Юг, Пристанище Бургас в посока Зоната за обществен достъп", допълни кметът.

По думите му мястото е най-подходящо, защото се намира близо до централната градска част, лесно е за комуникации, близо е до жп гарата, автогарата, Морската градина и няма да затрудни движението на обществения транспорт в града, а точно обратното.

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"В момента екипите изработват визията и когато бъдат готови с окончателния вариант, ние ще я представим. По отношение на полетите от и към Летище Бургас, разчитаме на подкрепата на държавата, а министърът категорично заяви, че ще се проведат разговори с всички авиопревозвачи, както и националния оператор за допълнителни полети, които ще улеснят достъпността до Бургас", добави Димитър Николов.

Магазия 7 е бивш пристанищен склад на територията на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“. Сградата бе сред старите и силно амортизирани постройки на държавното Пристанище - Бургас и беше съборена по процедура на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", обявена в края на миналата година. Предвидено е освободените вече терени да се превърнат в продължение на Зоната за обществен достъп край морето.

Eurovillage е фестивално пространство, което се организира в рамките на "Евровизия" и е предназначено за посетители, фенове и гости на града домакин. Обикновено там се провеждат концерти, музикални и културни събития, прожекции на конкурса и съпътстващи инициативи, свързани с "Евровизия". Пространството е отворено за широката публика и допълва програмата на конкурса извън основната сцена.