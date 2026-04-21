Над 600 ученици в Бургас разгледаха детската болница и откриха колко е различна

Близо 600 деца и ученици – от 8 до 18-годишни гостуваха на Детската болница на Бургас „Света Анастасия“, за да открият колко е различна, в сравнение с останалите лечебни заведения. 13 училища разгледаха новата детска болница в импровизирания Ден на отворените врати на 20 април. Оказа се обаче, че заради огромния интерес един ден не стига. Затова болницата се ангажира да приеме още няколко групи до края на седмицата.

Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ“ Г. Бенковски“, СУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Л. Каравелов“, СУ „Иван Вазов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Добри Чинтулов“, Математическата гимназия, Немската, Английската и Руската езикови гимназии, Професионалните гимназии по механотехника и ПГ по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" разгледаха уникалната апаратура в Клиниката по образна диагностика и Операционния блок, а в Дневния стационар участваха в демонстрации за мерене на кръвно налягане и сатурация.

По-малките не пропуснаха да изпробват пързалката до голямата регистратура на болницата, а в края на обиколката всички се снимаха до станалото хит в социалните мрежи жирафче във фоайето до главния вход. Много от децата бяха донесли ръчно изработени картини и цветни колажи.

Интригуваща презентация разкри пред учениците как функционира болницата, използвайки модерни системи за управление, контрол, проследяване на пациентите в реално време, как работи аптечният робот, който разпределя лекарствата в болничната аптека, а също и пневматичната поща, която позволява бърза комуникация между отделни звена в сградата.

„Детската болница е като един организъм, в който освен лекарите, медицинските сестри, лаборантите и рехабилитаторите, има и много други хора, без които съществуването й е невъзможно. Това са софтуерни инженери, хората, които поддържат техниката, фармацевтите. Заедно правим така, че да е възможно да лекуваме вас, малките пациенти“, обърна се към гостите д-р Тома Томов, лекар с дългогодишен опит в столични болници, а от скоро и част от екипа на новата педиатрична болница в Бургас.