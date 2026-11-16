Министър Енчо Керязов разкри подробности за източения басейн "Диана", сезира прокуратурата

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов е сезирал прокуратурата заради инцидента с източването на над 600 000 литра вода от столичния басейн "Диана". Това обяви самият той в ефира на Нова телевизия, след като кадри от охранителните камери са заснели служител на комплекса да влиза в техническото помещение. По думите на министъра на записите се вижда как работникът влиза в сервизната зона, без да му е възлагана такава задача, а на излизане дрехите му вече са мокри. Веднага след това служителят е подал молба за три дни неплатен отпуск и в момента не отговаря на телефонните повиквания.

„Не казвам категорично, че служителят е направил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът е твърдял, че не е искал да се стигне дотук и деянието не е било преднамерено“, обясни Керязов.

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Изгубеното количество вода вече е напълно възстановено, но съоръжението все още не може да приема спортисти, тъй като са нужни няколко дни, за да достигне тя регламентираната температура.

Аварията засегна пряко над 400 деца от клубовете по плуване, синхронно плуване и водна топка, а планирано национално състезание беше преместено в друг столичен басейн. За да не губят подготовка състезателите, Керязов обяви извънредна мярка – басейн „Диана“ ще работи всяка неделя до края на годината.

Министърът призна, че досега достъпът до помещението с крановете е бил свободен. Вече са предприети спешни мерки за сигурност: вратите се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

Според Енчо Керязов случилото се в „Диана“ е поредният пример за дългогодишно безстопанствено управление на държавните спортни имоти. Като доказателство за това той посочи спортен комплекс „Септември“, който десетилетия наред е бил ползван неправомерно без заплащане на наем, както и нуждаещите се от спешни ремонти база „Спортпалас“ във Варна и Зимен дворец в София.

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В края на разговора министърът разкри, че заради опитите му да въведе ред в сектора получава телефонни обаждания с директни предупреждения за политическото му бъдеще.

„Тези, които ми се обаждат по телефона и ми казват какъв ще ми е срокът като министър, да не си губят времето – този срок не го определят те. Аз не искам да бъда министър на всяка цена. Ако трябва да си навличам неприятности и неприятели по този начин, съм готов да си платя цената“, категоричен бе Енчо Керязов.