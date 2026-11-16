Милиард долара отгоре за Тръмп от криповалута: Бившият му вицепрезидент също посочи миризмата на корупция (ВИДЕО)

"Увеличение на нетното богатство с милиард долара чрез криптовалута – това е изумително за американците. Изумителен е и фактът, че голяма част от източника на това, преди встъпването в длъжност, е дошла от чуждестранни интереси в арабския свят. Всичко това, просто ви казвам, докато пътувам из страната, е накарало много от най-ревностните ни поддръжници в цялата страна, които се връщат към обещанието за пресушаване на блатото, да имат опасения". Това заяви бившият американски вицепрезидент Майк Пенс, който заемаше поста в първия мандат на Доналд Тръмп в Белия дом. И думите на Пенс се отнасят именно за Тръмп.
Още: Как така забогатяхте с още 3 млрд. долара като президент: Челен сблъсък за Тръмп (ВИДЕО)
"Членове на семействата на служители на кабинета, членове на семейството и най-близките роднини на президента – това просто е обезпокоително за американския народ", подчерта Пенс относно ударното забогатяване на кръговете около Тръмп. Пенс говори в предаването "Meet the Press" на NBC.
Mike Pence on corruption in the Trump administration: Family members of Cabinet officials, family members, and the president's first family themselves—it's just been troubling to the American people. A billion-dollar increase in your net worth through cryptocurrency—it's astounding to Americans. And the fact that a large portion of the source of that, before the inauguration, came from foreign interests in the Arab world. All of that, I'm just telling you, as I travel across the country, it has caused many of our most ardent supporters around the country, harkening back to that promise to drain the swamp, to have concerns.— Clash Report (@clashreport) November 15, 2026
Самият Тръмп опитва да намери начин да се оправдае за това голямо отдръпване от гласоподавателите и пусна в своята социална мрежа Truth Social графика при кой президент колко места са загубени в двете камари на Когреса при междинните избори. Според графика, при Обама било по-зле. Изборите за обновяване на Конгреса се провеждат точно по средата на мандата на съответния президент на САЩ - ОЩЕ: 6 млрд. долара и отгоре обществени поръчки за синовете на Тръмп
Trump: https://t.co/jYegBPbUhZ— Clash Report (@clashreport) November 15, 2026
Същевременно Пенс каза, че загубата на републиканците в Конгреса не е защото войната в Иран е стартирана, а защото американците са спрели след 5 седмици на налагане на тотално превъзходство и са влезли в политическия коловоз, желан от Иран. Това е необяснимо, според бившия американски вицепрезидент:
Mike Pence: I think part of the reason why voters were turned off was because, after seeing our military respond brilliantly in Operation Epic and the strike against Iran last year, for inexplicable reasons, we stopped after five weeks. We sunk their navy, and we had complete air superiority, took down 15,000 military sites in Iran, then we paused and began to embrace the politics of appeasement.— Clash Report (@clashreport) November 15, 2026