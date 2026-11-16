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Милиард долара отгоре за Тръмп от криповалута: Бившият му вицепрезидент също посочи миризмата на корупция (ВИДЕО)

16 ноември 2026, 7:45 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Милиард долара отгоре за Тръмп от криповалута: Бившият му вицепрезидент също посочи миризмата на корупция (ВИДЕО)

"Увеличение на нетното богатство с милиард долара чрез криптовалута – това е изумително за американците. Изумителен е и фактът, че голяма част от източника на това, преди встъпването в длъжност, е дошла от чуждестранни интереси в арабския свят. Всичко това, просто ви казвам, докато пътувам из страната, е накарало много от най-ревностните ни поддръжници в цялата страна, които се връщат към обещанието за пресушаване на блатото, да имат опасения". Това заяви бившият американски вицепрезидент Майк Пенс, който заемаше поста в първия мандат на Доналд Тръмп в Белия дом. И думите на Пенс се отнасят именно за Тръмп.

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"Членове на семействата на служители на кабинета, членове на семейството и най-близките роднини на президента – това просто е обезпокоително за американския народ", подчерта Пенс относно ударното забогатяване на кръговете около Тръмп. Пенс говори в предаването "Meet the Press" на NBC.

Самият Тръмп опитва да намери начин да се оправдае за това голямо отдръпване от гласоподавателите и пусна в своята социална мрежа Truth Social графика при кой президент колко места са загубени в двете камари на Когреса при междинните избори. Според графика, при Обама било по-зле. Изборите за обновяване на Конгреса се провеждат точно по средата на мандата на съответния президент на САЩ - ОЩЕ: 6 млрд. долара и отгоре обществени поръчки за синовете на Тръмп

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Същевременно Пенс каза, че загубата на републиканците в Конгреса не е защото войната в Иран е стартирана, а защото американците са спрели след 5 седмици на налагане на тотално превъзходство и са влезли в политическия коловоз, желан от Иран. Това е необяснимо, според бившия американски вицепрезидент:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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