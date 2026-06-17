Нови и по-добри условия за обучение на бъдещите капитани на Бургас

Бъдещите моряци и капитани ще се обучават в ПГМКР „Свети Никола“ – Бургас чрез най-модерната техника и апаратура, създаваща максимално близки до реалните условия в морската индустрия. Високотехнологичното оборудване е част от новооткрития съвременен STEM център в Професионалната гимназия по морско корабоводене и риболов и ще подпомага обучението по морски технологии и специализирани дисциплини.

Специализираните кабинети ще играят ключова роля в организацията и управлението на учебния процес, като същевременно ще предоставя възможности за разработване на нови учебни материали и помагала, насочени към съвременните изисквания на пазара на труда.

Събитието събра представители на образователната общност, морския сектор и местната власт, които споделиха значимия момент за развитието на професионалното образование в града.

На откриването присъстваха директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ в Община Бургас Катя Мишева, директорът на гимназията Христина Жабова, капитани, директори на бургаски училища, учители и ученици. Събитието уважиха още кап. Сашо Илиев - зам.-директор на Морска администрация - Бургас, Георги Николов - представител на „Port Bulgaria West“, Борис Пенджуров - младши оперативен мениджър и Николай Мечев - суперинтендант на влекачната компания „Бургас Таг сървис“, Роберт Джендов - старши стифадор „Port Bulgaria West“. представители на Националната агенция за приходите, Военно окръжение - Бургас, Военно-морска база - Бургас, „Порт Флот Бургас“ и пратньорски организации.

„Този мащабен успех е плод на съвместните усилия на държавните институции, местната власт и училищното ръководство, обединени около една обща и свещена кауза – качественото българско образование. Морето винаги е изисквало две неща от тези, които го порят - смелост - да навлезеш в дълбините и точни знания, за да го овладее“, каза в приветствието си директорът на Морското училище инж. Христина Жабова.

Директорът на дирекция "Образование и младежки политики" в Община Бургас Катя Мишева подчерта значението на инвестициите в съвременна образователна инфраструктура, която създава възможности за развитие на талантите на младите хора и ги подготвя за предизвикателствата на бъдещето.

STEM центърът на гимназията е разположен на два етажа в четири специализирани пространства, които обединяват науката, технологиите, инженерството и математиката - навигационната зона „Синя академия“, кабинет „Дигитално моделиране“, кабинет „Митнически контрол“ и център „Млади изследователи“.

В центъра преподавателите ще могат да обменят знания и добри практики, както и да създават иновативни образователни ресурси. Особен акцент е поставен върху използването на съвременни технологии, включително изкуствен интелект, 3D моделиране и специализирани софтуерни решения за морската индустрия.

Чрез внедряването на 3D технологии учениците ще имат възможност да визуализират сложни процеси и системи, свързани с корабоплаването и корабните механизми. Технологията ще позволява представянето на модели и съоръжения, които трудно могат да бъдат демонстрирани в реална учебна среда поради мащаба им или поради факта, че все още са в процес на внедряване в индустрията.

Сред най-значимите придобивки за гимназията е симулаторът за машинно корабно отделение, който ще предоставя реалистична среда за обучение и практически упражнения на бъдещите морски специалисти. Благодарение на него учениците ще могат да усвояват знания и умения, максимално близки до условията на работа на борда на съвременните плавателни съдове.

В рамките на проекта са извършени строително-монтажни дейности за изграждането на STEM пространството и са осигурени модерни мебели и оборудване – маси, столове, климатични системи и видеонаблюдение. Инсталирани са пет интерактивни дисплеи с вградени компютърни модули и точки за достъп, камери с микрофони, преносими компютъра и графични таблети.

Всички помещения и технически системи са проектирани в съответствие с най-високите стандарти за функционалност. Оборудването и софтуерните решения внедряват системи за защита срещу различни рискове, свързани с инциденти, пожари и аварии в открити води.

Новият STEM център е поредна стъпка към модернизирането на професионалното образование в Бургас и ще предостави на учениците възможност да придобиват знания и практически умения чрез съвременни технологии, доближаващи ги до реалните условия на работа в морската индустрия.