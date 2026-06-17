Русия и Беларус обвиниха Украйна за удар по автобус с деца: ВСУ с рязък отговор (СНИМКИ)

Русия обвини Украина, че е атакувала с дрон в Брянска област автобус на детски футболен отбор от беларуския град Гомел, който пътувал към Геленджик в Краснодарския край на Русия. Обвинението отправи изпълняващият длъжността губернатор на граничещия с Украйна руски регион Егор Ковалчук. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова от своя страна не се посвени да нарече случилото се "поредното чудовищно престъпление на киевския нацистки режим", удобно премълчавайки онова, което вършат сънародниците й в Украйна.

При удара е била убита една жена - съпругата на треньора на отбора, която е придружавала децата. Ранени са 7 души, сред които 5 деца. Пострадалите, трима от които са в тежко състояние, са откарани в болница. В автобуса е имало общо 44 души, включително 28 деца, които отивали на почивка в черноморския курорт Геленджик.

Беларус иска обяснение от Украйна

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От Министерството на външните работи на Беларус заявиха, че изискват обяснение от украинска страна.

"Остро осъждаме нападението срещу цивилен автобус, превозващ беларуски граждани, включително деца, в Брянска област на Руската федерация. Смятаме това за пореден акт на тероризъм срещу цивилни граждани. Изискваме изчерпателно обяснение от украинската страна." Оттам също така се обръщат към беларуската общественост с предупреждение стриктно да се спазва забраната за пътуване до "зони на конфликти, зони на бойни действия и съседни региони".

Реакцията на Украйна

Украйна категорично отрече да е извършила нападение срещу автобуса с цивилни. От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна посочиха следното на страницата си във Фейсбук:

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"Твърденията на представители на Руската федерация за предполагаемо унищожаване на автобус с детски футболен отбор от дрон на Въоръжените сили на Украйна в Брянска област не са верни.

Подчертаваме, че през посочения период Силите за отбрана на Украйна не са използвали дронове срещу цели в Брянска област.

Смятаме подобни съобщения за поредна информационна провокация от страна на Кремъл. Неспособна да постигне заявените цели на бойното поле и понасяща значителни загуби, Руската федерация все по-често прибягва до информационни манипулации и фабрикуване на обвинения срещу Украйна.

Същевременно именно Русия систематично нарушава нормите на международното хуманитарно право, като нанася удари по украински градове, жилищни райони, болници, училища и други граждански обекти. В резултат на последните ракетни удари по територията на Украйна, по-специално срещу Киев, загинаха десетки цивилни, включително деца.

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Въоръжените сили на Украйна нанасят удари само по легитимни военни цели и не водят военни действия срещу цивилното население."