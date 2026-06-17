Украинските удари ги съсипаха: За първи път от години руснаците ще внасят бензин по море

Русия планира този месец да внесе бензин по море за първи път от години насам поради нарастващия недостиг на гориво. Той е свързан с украинските удари с дронове по нефтопреработвателни заводи и горивна инфраструктура, които продължават да прекъсват производството. Отделно са и ударите с безпилотни апарати със среден обсег, поразяващи камиони с гориво в руския тил. В резултат на всичко това Руската федерация вече е ограничила износа на бензин и разчита на ограничен внос от Беларус, като се очаква и малка морска пратка от Азия, съобщава Reuters, цитирайки източници.

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Ударите на Украйна срещу руските нефтопреработвателни заводи постепенно предизвикват системна криза на руския пазар на горива. В някои региони вече се усеща недостиг на бензин, цените бързо се покачват, а проблемите засягат не само гражданския сектор, но и производството на компоненти за военната промишленост.

Експерт от Украйна: Не трябва да се очаква бърза промяна в нагласите на руското общество

Андрий Закревски, заместник-директор на Асоциацията за енергетика и природни ресурси на Украйна, обясни в интервю за UNN.ua, че въпреки влошаващата се ситуация с горивото не бива да се очаква бърза промяна в обществените настроения в Русия. Според експерта значителна част от населението все още живее откъснато от реалността на войната.

Снимка: Московската рафинерия, принтскрийн от Telegram

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Според Закревски е твърде рано да се говори за бърза промяна в общественото съзнание. "Не съм сигурен, че руснаците ще започнат да мислят за прекратяване на войната. Виждаме много примери за пълна незрялост. Спомнете си видеото от Татарстан, където една жена беше искрено изненадана защо бензинът е изчезнал. В продължение на години хората се опитваха да не забелязват какво се случва в Украйна. Това откъсване от реалността няма да изчезне бързо. Но войната показва едно просто нещо: докато руснаците не започнат сами да усещат последствията ѝ, няма да има промяна в мисленето им", смята той.

"Виждаме, че Путин предпочита войната пред задоволяването на нуждите на гражданското население. Поради това населението започва да страда. Вече се забелязва определена тенденция към промяна в общественото мнение. Трудно е да се каже колко бързо ще се развие тя, тъй като това вече е въпрос на социология и психология", добавя експертът.

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