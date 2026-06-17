Украйна обяви мащабна принудителна евакуация в един от районите си

Принудителна евакуация на семейства с деца обявиха властите в Днепропетровска област, по-конкретно в 23 населени места в района на Синелници. Близо 3800 деца трябва да напуснат опасните райони в рамките на един месец, заяви Олександър Ганжа, началник на военната администрация на областта в ефира на общоукраинския телемаратон.

Продължава и евакуацията на възрастни хора в седем населени места в района на Синелници пак поради тежката ситуация със сигурността там, тъй като това са места близо до фронтовата линия.

Ганжа заяви още, че голям проблем остават и опитите на руснаците да обстрелват превозните средства, с които хората се евакуират. Налага се постоянно да бъдат променяни маршрутите, за да се намали риска за цивилното население.

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"Врагът се опитва да атакува евакуационните превозни средства. Те включват превозни средства на "Белите ангели" и други обществени организации. Маршрутите непрекъснато се анализират и, ако са опасни, се променят на по-безопасни", каза областният управител.

Евакуираните се отвеждат в приемни центрове, където получават социална, финансова и психологическа подкрепа, както и помощ за последващо преселване в по-безопасни региони на Украйна.

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